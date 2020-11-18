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Posted 18 ноября 2020, 00:43

Published 18 ноября 2020, 00:43

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Приморском крае восстановили проезд к пункту пропуска «Пограничный»

В Приморском крае восстановили проезд к пункту пропуска «Пограничный»

18 ноября 2020, 00:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Приморье сняли ограничения на проезд автомобилей к пункту пропуска «Пограничный» на границе с Китаем.

Как сообщили в региональном правительстве, движение большегрузов на пограничной территории и их проезд в КНР возобновился в режиме электронной очереди.

Специалисты подчёркивают, что возобновить проезд позволила ситуация с проездом транспорта на сопредельную территорию.

В свою очередь, руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков подчеркнул, что за минувшие сутки на территорию Китая въехало 20 фур из Приморья. В соседнем государстве до сих пор действует ограничение — до 30 автомобилей в сутки.

Напомним, что с воскресенья, 8 ноября, проезд транспорта к международному пункту пропуска «Пограничный» в Приморье был ограничен. Таким образом, действие электронной очереди останавливалось.

Кстати, режим электронных очередей на въезд на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска в Приморском крае, был введен в мае этого года в рамках мероприятий по противодействию распространению COVID-19.

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