В Приморском крае восстановили проезд к пункту пропуска «Пограничный»

В свою очередь, руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков подчеркнул, что за минувшие сутки на территорию Китая въехало 20 фур из Приморья. В соседнем государстве до сих пор действует ограничение — до 30 автомобилей в сутки.