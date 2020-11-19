Изменить условия выплаты накопительной части пенсии предложили в Минтруде

Posted 19 ноября 2020, 09:11
Published 19 ноября 2020, 09:11
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
Минтруд попросил Пенсионный фонд России (ПФР) «проработать» совместно с участниками рынка возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений. В частности, предлагается их осуществлять в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это следует из письма, направленного министерством в ПРФ, сообщает «КоммерсантЪ».
Издание отмечает также, что негосударственные пенсионные фонды выступили против данной инициативы. Они опасаются резкого оттока средств из-за увеличения объема единовременных выплат.
Сейчас единовременную выплату пенсионных накоплений получают граждане, у которых на счетах не скопилось достаточного объема средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% совокупных пенсионных выплат. Тем же, кто накопил достаточно, назначается пожизненная ежемесячная накопительная пенсия. Однако, по мнению экспертов, она настолько мала, что практически не влияет на размер доходов пенсионера.