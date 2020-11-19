Изменить условия выплаты накопительной части пенсии предложили в Минтруде

Сейчас единовременную выплату пенсионных накоплений получают граждане, у которых на счетах не скопилось достаточного объема средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% совокупных пенсионных выплат. Тем же, кто накопил достаточно, назначается пожизненная ежемесячная накопительная пенсия. Однако, по мнению экспертов, она настолько мала, что практически не влияет на размер доходов пенсионера.