Великобритания увеличивает военные расходы на 16,5 млрд фунтов стерлингов

Posted 19 ноября 2020, 16:26
Published 19 ноября 2020, 16:26
Modified 1 сентября 2022, 04:08
Updated 1 сентября 2022, 04:08
Как сообщают «Известия», военные расходы государства увеличиваются примерно на 10%. Средства направят на космические и кибернетические проекты и работы по использованию искусственного интеллекта. В английском правительстве планируют под эти проекты создать 40 000 рабочих мест.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что дополнительное финансирование «положит конец эпохе отступления». Также Джонсон собирается с помощью этих средств укрепить глобальное влияние его страны.
Аналитики отмечают, что это самое большое вливание в военную сферу Великобритании за последние 30 лет.