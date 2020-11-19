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Posted 19 ноября 2020, 16:26

Published 19 ноября 2020, 16:26

Modified 1 сентября 2022, 04:08

Updated 1 сентября 2022, 04:08

Великобритания увеличивает военные расходы на 16,5 млрд фунтов стерлингов

19 ноября 2020, 16:26
В ближайшие 4 года Великобритания потратит на оборону дополнительные 16,5 млрд фунтов.

Как сообщают «Известия», военные расходы государства увеличиваются примерно на 10%. Средства направят на космические и кибернетические проекты и работы по использованию искусственного интеллекта. В английском правительстве планируют под эти проекты создать 40 000 рабочих мест.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что дополнительное финансирование «положит конец эпохе отступления». Также Джонсон собирается с помощью этих средств укрепить глобальное влияние его страны.

Аналитики отмечают, что это самое большое вливание в военную сферу Великобритании за последние 30 лет.

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