Из-за метели и обледенения проводов во Владивостоке отменили рейсы электричек

Специалисты регионального минтранса отметили, что ситуация остается сложной, и пока никто не может сказать, возобновится ли пригородное сообщение завтра. Пока известно, что отменяются рейсы со станции Надеждинская во Владивосток № 6322 и 6308 на 17:26 и на 14:35. Также не выйдут на маршруты электричка из Раздольного № 6304 на 17:35 и со станции Кипарисово на 18:26. Отменён рейс № 6307 из Владивостока до Надеждинской.