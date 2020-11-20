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Posted 20 ноября 2020, 04:59

Published 20 ноября 2020, 04:59

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Из-за метели и обледенения проводов во Владивостоке отменили рейсы электричек

20 ноября 2020, 04:59
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Электричество
Сегодня, 20 ноября, из-за плохих метеоусловий более 10 приморских электропоездов не выйдут на обычные маршруты. В том числе отменены все рейсы электричек в аэропорт.

Специалисты регионального минтранса отметили, что ситуация остается сложной, и пока никто не может сказать, возобновится ли пригородное сообщение завтра. Пока известно, что отменяются рейсы со станции Надеждинская во Владивосток № 6322 и 6308 на 17:26 и на 14:35. Также не выйдут на маршруты электричка из Раздольного № 6304 на 17:35 и со станции Кипарисово на 18:26. Отменён рейс № 6307 из Владивостока до Надеждинской.

Кроме того, временно перестали курсировать электрички от Партизанска до Мыса Астафьева и все скорые электропоезда Владивосток — Аэропорт Кневичи — Владивосток.

Более подробную информацию о движении пригородных поездов можно уточнить по телефону; 8(423) 22-45-431.

Накануне владивостокцы делились в соцсетях видеозаписями, на которых движущийся электропоезд вызывает почти непрерывное искрение проводов. Как известно, удар стихии оборвал провода во многих районах края, а также вызвал их сильное обледенение, покрыв ледяной глазурью толщиной почти в 10 сантиметров. Аварии на электросетях ликвидируют 99 бригад энергетиков в круглосуточном режиме.

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#Новости#Общество#Электричество#Поезда
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