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Posted 20 ноября 2020, 09:06

Published 20 ноября 2020, 09:06

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

На работу поскакал: гарцующий приморец покорил социальные сети — и да, он на коне

20 ноября 2020, 09:06
Сюжет
Циклон
В Лесозаводске на видео попал мужчина, скачущий по городским улицам на коне. Мужчина ехал сквозь снежные сугробы на лошади, очевидно, не беспокоясь о пробках или проблемах с авто.

Видео с наездником разместили в паблике primorye_online.

«Самый надёжный транспорт», — отметил автор видео.

В комментариях пользователи поразились находчивому коневоду.

«Человек на работу скачет. Не таксует»;

«Санки ещё добавить, вообще огонь будет»;

«Высокое качество и доступная цена»;

«И сиденье с подогревом»;

«Класс! Экологично, и прогревать не надо».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Владивостока решил защитить свой автомобиль от льда и летящих веток, и окружил его своеобразной «броней» из покрышек.

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#Новости#Общество#Циклон
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