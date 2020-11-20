На работу поскакал: гарцующий приморец покорил социальные сети — и да, он на коне

Posted 20 ноября 2020, 09:06
Published 20 ноября 2020, 09:06
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Видео с наездником разместили в паблике primorye_online.
«Самый надёжный транспорт», — отметил автор видео.
В комментариях пользователи поразились находчивому коневоду.
«Человек на работу скачет. Не таксует»;
«Санки ещё добавить, вообще огонь будет»;
«Высокое качество и доступная цена»;
«И сиденье с подогревом»;
«Класс! Экологично, и прогревать не надо».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Владивостока решил защитить свой автомобиль от льда и летящих веток, и окружил его своеобразной «броней» из покрышек.