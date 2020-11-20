На работу поскакал: гарцующий приморец покорил социальные сети — и да, он на коне

Сюжет Циклон

В Лесозаводске на видео попал мужчина, скачущий по городским улицам на коне. Мужчина ехал сквозь снежные сугробы на лошади, очевидно, не беспокоясь о пробках или проблемах с авто.