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Posted 20 ноября 2020, 06:42

Published 20 ноября 2020, 06:42

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Названа предварительная сумма ущерба от ледяного циклона в Приморье

20 ноября 2020, 06:42
Ледяной циклон только по предварительным подсчётам нанёс Приморью урон на 80 миллионов рублей. Сейчас продолжается ликвидация последствий непогоды.

Уже не первые сутки Приморье находится во власти мощной стихии, которая принесла в край множество неприятностей. Как сообщила во время брифинга председатель правительства края Вера Щербина, предварительно ущерб от стихии в крае оценивают в 80 миллионов рублей. Она добавила, что у региона есть деньги на восстановление, при необходимости — есть ещё и резервные. Стоит отметить, что это лишь предварительный показатель.

«Это только первоочередные расходы. Цифра, вероятнее всего, будет гораздо больше. И поскольку принято решение объявить краевую ЧС, будем выходить на федеральный уровень и обращаться за финансовой помощью», — отметила Вера Щербина.

Председатель правительства также рассказала, что сейчас решается вопрос о привлечении 200 человек, которые помогут ликвидировать последствия циклона.

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