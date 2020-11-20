Названа предварительная сумма ущерба от ледяного циклона в Приморье

Уже не первые сутки Приморье находится во власти мощной стихии, которая принесла в край множество неприятностей. Как сообщила во время брифинга председатель правительства края Вера Щербина, предварительно ущерб от стихии в крае оценивают в 80 миллионов рублей. Она добавила, что у региона есть деньги на восстановление, при необходимости — есть ещё и резервные. Стоит отметить, что это лишь предварительный показатель.