vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября 2020, 01:15

Published 20 ноября 2020, 01:15

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

Небывалый максимум: коронавирус продолжает свирепствовать в Приморье

Небывалый максимум: коронавирус продолжает свирепствовать в Приморье

20 ноября 2020, 01:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
За прошедшие сутки в Приморье стало известно о 230 новых случаях заболевания коронавирусом. Это — очередной максимум за всё время пандемии.

Всего в крае опасный диагноз зафиксировали у 19 616 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, за сутки из госпиталей выписали ещё 132 пациентов. Всего с коронавирусом удалось справиться 14 392 пациентам.

Кроме того, жертвами ковида за сутки стало ещё двое человек. Таким образом, от коронавируса скончалось 205 жителей края.

Напомним, что в Приморье действует режим повышенной готовности. Власти настоятельно рекомендуют жителям беречь себя и своих близких — ходить в масках, перчатках, избегать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе принято решение запретить проведение массовых торжеств, праздников, корпоративов — собираться можно группами не более 20 человек.

Материалы по теме
Как никогда: оперштаб Приморья опубликовал пугающие данные по коронавирусуБолее полумиллиона человек сдали тест на коронавирус в Приморье В России после коронавируса выздоровели более 25 тысяч человек
#Новости#Общество#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика