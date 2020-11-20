Небывалый максимум: коронавирус продолжает свирепствовать в Приморье

Posted 20 ноября 2020, 01:15
Published 20 ноября 2020, 01:15
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
Всего в крае опасный диагноз зафиксировали у 19 616 человек.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, за сутки из госпиталей выписали ещё 132 пациентов. Всего с коронавирусом удалось справиться 14 392 пациентам.
Кроме того, жертвами ковида за сутки стало ещё двое человек. Таким образом, от коронавируса скончалось 205 жителей края.
Напомним, что в Приморье действует режим повышенной готовности. Власти настоятельно рекомендуют жителям беречь себя и своих близких — ходить в масках, перчатках, избегать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе принято решение запретить проведение массовых торжеств, праздников, корпоративов — собираться можно группами не более 20 человек.