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Posted 20 ноября 2020, 03:08

Published 20 ноября 2020, 03:08

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Пункты временного размещения открывают для жителей обледеневшего Владивостока

Пункты временного размещения открывают для жителей обледеневшего Владивостока

20 ноября 2020, 03:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Циклон
Сейчас во Владивостоке специалисты формируют список пунктов временного размещения для жителей приморской столицы, которые нуждаются в помощи из-за последствий непогоды.

В администрации города рассказали, что жители Владивостока, которым нужна помощь, могут воспользоваться пунктами временного размещения на время непогоды. Их организуют в необходимом количестве в разных районах города.

Подчёркивается, что в этих пунктах будет организован обогрев и питание.

Для того, чтобы воспользоваться пунктами временного размещения нужно позвонить по телефонам 240-28-22 и 240-20-74.

Напомним, погода начала портиться в крае еще 18 ноября. За прошедшие стуки ситуация очень сильно усугубилась. Город превратился в ледяное царство: падают обледеневшие деревья, провода. Дороги, тротуары очень скользкие. Сегодня, 20 ноября, идёт снег.

Отметим, что накануне из-за последствий непогоды режим ЧС был введён во Владивостоке и в Артёмовском городском округе.

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#Новости#Общество#Владивосток#Циклон
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