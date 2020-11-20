Пункты временного размещения открывают для жителей обледеневшего Владивостока

Posted 20 ноября 2020, 03:08
Published 20 ноября 2020, 03:08
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В администрации города рассказали, что жители Владивостока, которым нужна помощь, могут воспользоваться пунктами временного размещения на время непогоды. Их организуют в необходимом количестве в разных районах города.
Подчёркивается, что в этих пунктах будет организован обогрев и питание.
Для того, чтобы воспользоваться пунктами временного размещения нужно позвонить по телефонам 240-28-22 и 240-20-74.
Напомним, погода начала портиться в крае еще 18 ноября. За прошедшие стуки ситуация очень сильно усугубилась. Город превратился в ледяное царство: падают обледеневшие деревья, провода. Дороги, тротуары очень скользкие. Сегодня, 20 ноября, идёт снег.
Отметим, что накануне из-за последствий непогоды режим ЧС был введён во Владивостоке и в Артёмовском городском округе.