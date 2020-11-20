В Госдуме предложили сохранить стипендии студентам вузов на дистанционке

Posted 20 ноября 2020, 11:07
Published 20 ноября 2020, 11:07
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
В письма на имя главы Минобрнауки Сухарев отметил, что из-за пандемии регионы решили перевести вузы на дистанционную форму обучения. Об этом пишет russian.rt.com.
Студенты находятся вдали от учебных заведений, не имеют доступа к вузовским библиотекам и не могут очно пообщаться с преподавателями. Все это отрицательно сказывается на качестве самостоятельного обучения.
Парламентарий отметил, что эти ограничения могут привести к неудовлетворительным результатам на зимней сессии и потере стипендий. Сухарев попросил министра образования РФ Валерия Фалькова сохранить стипендии студентам вузов, несмотря на результаты предстоящих экзаменов.