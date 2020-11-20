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Posted 20 ноября 2020, 11:07

Published 20 ноября 2020, 11:07

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

В Госдуме предложили сохранить стипендии студентам вузов на дистанционке

20 ноября 2020, 11:07
Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением сохранить стипендии переведенным на дистанционное обучение студентам вне зависимости от результатов зимней сессии.

В письма на имя главы Минобрнауки Сухарев отметил, что из-за пандемии регионы решили перевести вузы на дистанционную форму обучения. Об этом пишет russian.rt.com.

Студенты находятся вдали от учебных заведений, не имеют доступа к вузовским библиотекам и не могут очно пообщаться с преподавателями. Все это отрицательно сказывается на качестве самостоятельного обучения.

Парламентарий отметил, что эти ограничения могут привести к неудовлетворительным результатам на зимней сессии и потере стипендий. Сухарев попросил министра образования РФ Валерия Фалькова сохранить стипендии студентам вузов, несмотря на результаты предстоящих экзаменов.

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