Жёлтый снег не берите, не надо: владивостокцы топят лёд, добывая воду

Posted 20 ноября 2020, 11:37
Published 20 ноября 2020, 11:37
Modified 1 сентября 2022, 04:08
Updated 1 сентября 2022, 04:08
Снимок с тазиками, набитыми снегом, у унитаза появился в группе blog_vladivostok. Как оказалось, к такому способу решить коммунальное неудобство прибегают многие владивостокцы. Вот, что пишут пользователи в соцсетях:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье действует режим ЧС. Ледяной дождь, а потом снег лишили многих приморцев света, воды и отопления. Сейчас делается всё возможное, чтобы восстановить подачу воды и электричества.