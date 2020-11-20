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Posted 20 ноября 2020, 11:37

Published 20 ноября 2020, 11:37

Modified 1 сентября 2022, 04:08

Updated 1 сентября 2022, 04:08

Жёлтый снег не берите, не надо: владивостокцы топят лёд, добывая воду

20 ноября 2020, 11:37
Владивостокцы, которые из-за ледяного циклона остались без водоснабжения, нашли выход из непростого положения. Горожане топят снег и лёд.

Снимок с тазиками, набитыми снегом, у унитаза появился в группе blog_vladivostok. Как оказалось, к такому способу решить коммунальное неудобство прибегают многие владивостокцы. Вот, что пишут пользователи в соцсетях:

  • «Жёлтый снег не берите, не надо»;
  • «Хорошее решение с унитазом»;
  • «Или веток насобирать) лёд оттает»;
  • «Мы сегодня так же решили проблему — половину ванны натаскали»;
  • «Сначала подумал, что столько мороженого делает в туалете»;
  • «Я тоже так делала сегодня, бесполезно. С 5 литров снега выход 2 см воды»;
  • «А у нас дома „дубак“, не растает».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье действует режим ЧС. Ледяной дождь, а потом снег лишили многих приморцев света, воды и отопления. Сейчас делается всё возможное, чтобы восстановить подачу воды и электричества.

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#Новости#Экономика#Владивосток
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