На паромной переправе острова Русский скопилась очередь во Владивосток

Завтра, 22 ноября, для жителей и гостей Русского острова вновь будет организовано паромное сообщение. Это связано с тем, что с вант Русского моста продолжает падать образовавшаяся во время непогоды наледь. По предварительным данным, движение по мосту планируется запустить завтра во второй половине дня. Первый паром завтра на остров от 30 причала отойдет в 7 утра. Время оборотного рейса составляет порядка 2 часов.