На паромной переправе острова Русский скопилась очередь во Владивосток

Posted 21 ноября 2020, 12:15
Published 21 ноября 2020, 12:15
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
«Нам дали паром, аллилуйя! Но он ушёл. Придет ещё, потому что нас очень и очень много. Вон машины далеко вверх уходят — это всё очередь», — говорит автор видео, опубликованного dps_vl.
На кадрах видно, что паром отходит от острова Русский, а позади остаются ещё люди, которые ожидают переправы.
Отметим, что мостовой переход на Русский остров перекрыли из-за обледенения вант — куски льда падали на землю, разбивая асфальт и угрожая имуществу и здоровью автомобилистов.
Люди переживая, что не успеют переправиться на материк, записали обращение и выложили его в интернет.
Власти поспешили успокоить горожан, сказав, что паромная переправа будет работать до 24 часов.
Завтра, 22 ноября, для жителей и гостей Русского острова вновь будет организовано паромное сообщение. Это связано с тем, что с вант Русского моста продолжает падать образовавшаяся во время непогоды наледь. По предварительным данным, движение по мосту планируется запустить завтра во второй половине дня. Первый паром завтра на остров от 30 причала отойдет в 7 утра. Время оборотного рейса составляет порядка 2 часов.
«С 30 причала паром будет отходить в 7, 9, 11 и 13 часов. С пирса в Поспелово, соответственно, в 8, 10 и 12 часов. В 17 часов паром отправится на остров Попова», — прокомментировали в управлении транспорта администрации Владивостока.
Напомним, что проезд на пароме и перевозка автотранспорта производится бесплатно. В среднем один рейс парома Босфор Восточный вмещает около 20 автомобилей.
Отметим, что в ночь с 18 на 19 ноября в Приморье прошёл ледяной дождь, который сковал инфраструктуру края. До сих пор тысячи граждан остаются без тепла, света и воды. Правительство региона и аварийные группы работают над ликвидацией последствий циклона и оказанием помощи пострадавшим.