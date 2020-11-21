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Posted 21 ноября 2020, 01:50

Published 21 ноября 2020, 01:50

Modified 14 ноября, 10:50

Updated 14 ноября, 10:50

Падают большие куски льда: во Владивостоке перекрыли мост на остров Русский

21 ноября 2020, 01:50
Сюжет
Мост
Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский. По словам сотрудников обслуживающей организации, это сделано для безопасности граждан.

По словам работников, после циклона и ледяного дождя, на вантах моста образовался толстый оледенелый слой. Сейчас, с потеплением, большие куски льда отмерзают и падают на проезжую часть, создавая угрозу жизни и здоровью автомобилистов.

Поэтому пока основная часть льда не сойдёт, движение на участке будет перекрыто. Точные сроки снятия ограничений на пересечение моста пока неизвестны.

Отметим, что в ночь с 18 на 19 ноября на Приморье обрушился ледяной дождь. По словам синоптиков, такой непогоды в крае не видели более 30 лет — лёд сковал инфраструктуру Приморья, уничтожил инженерные сооружения и линии электропередач. До сих пор тысячи граждан остаются без света, тепла и водоснабжения.

Из-за тяжёлых последствий циклона с 20 ноября в крае действует региональный режим ЧС. Оперштаб и аварийные службы ликвидируют последствия стихийного удара, оказывают помощь пострадавшим и нуждающимся.

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