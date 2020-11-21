Падают большие куски льда: во Владивостоке перекрыли мост на остров Русский

Отметим, что в ночь с 18 на 19 ноября на Приморье обрушился ледяной дождь. По словам синоптиков, такой непогоды в крае не видели более 30 лет — лёд сковал инфраструктуру Приморья, уничтожил инженерные сооружения и линии электропередач. До сих пор тысячи граждан остаются без света, тепла и водоснабжения.