Падают большие куски льда: во Владивостоке перекрыли мост на остров Русский

Posted 21 ноября 2020, 01:50
Published 21 ноября 2020, 01:50
Modified 14 ноября, 10:50
Updated 14 ноября, 10:50
По словам работников, после циклона и ледяного дождя, на вантах моста образовался толстый оледенелый слой. Сейчас, с потеплением, большие куски льда отмерзают и падают на проезжую часть, создавая угрозу жизни и здоровью автомобилистов.
Поэтому пока основная часть льда не сойдёт, движение на участке будет перекрыто. Точные сроки снятия ограничений на пересечение моста пока неизвестны.
Отметим, что в ночь с 18 на 19 ноября на Приморье обрушился ледяной дождь. По словам синоптиков, такой непогоды в крае не видели более 30 лет — лёд сковал инфраструктуру Приморья, уничтожил инженерные сооружения и линии электропередач. До сих пор тысячи граждан остаются без света, тепла и водоснабжения.
Из-за тяжёлых последствий циклона с 20 ноября в крае действует региональный режим ЧС. Оперштаб и аварийные службы ликвидируют последствия стихийного удара, оказывают помощь пострадавшим и нуждающимся.