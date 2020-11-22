Движение людей и машин под Золотым мостом запретят в середине воскресенья

Posted 22 ноября 2020, 02:18
Published 22 ноября 2020, 02:18
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Движение по самому мосту перекрывать не станут, но участок от пересечения улиц Лазо и Светланской и до остановки «ДВГТУ» будет закрыт до окончания работ — они продлятся несколько часов.
Накануне этот участок уже перекрывали по той же причине. После ледяного шторма, случившегося 19–20 ноября, во Владивостоке стало опасно перемещаться по улицам: от фонарей, с крыш домов и с проводов откалываются огромные куски льда и с треском падают на тротуары и дороги.