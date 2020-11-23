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Posted 23 ноября 2020, 16:39

Published 23 ноября 2020, 16:39

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

В России проведено без малого 73 млн КОВИД-тестов

23 ноября 2020, 16:39
Роспотребнадзор сообщил, что в Российской Федерации провели свыше 72,9 млн тестов на COVID

Только за минувшие сутки в нашей стране провели более 500 000 тестов, пишут «Известия».

Также в Роспотребнадзоре дали совет, который позволит избежать ошибок при взятии мазка. Перед анализом не рекомендуется курить, пить, чистить зубы, нос и полоскать рот.

Согласно данным на 23 ноября, в Российской Федерации официально зафиксированы почти 2,1 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. За время пандемии скончались от осложнений более 36 000 пациентов. Число выздоровевших почти преодолело планку в 1,6 млн человек.

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