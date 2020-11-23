В России проведено без малого 73 млн КОВИД-тестов

Согласно данным на 23 ноября, в Российской Федерации официально зафиксированы почти 2,1 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. За время пандемии скончались от осложнений более 36 000 пациентов. Число выздоровевших почти преодолело планку в 1,6 млн человек.