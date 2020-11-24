Ещё один мальчик на Лексусе? Мажор из Владивостока похвастался, что не ощущает пробок

Posted 24 ноября 2020, 06:14
Published 24 ноября 2020, 06:14
Modified 1 сентября 2022, 04:09
Updated 1 сентября 2022, 04:09
Свои подвиги наглец снял на видео — там он въезжает в пешеходную зону — пожилая женщина едва успевает отойти на газон со скользкого обледеневшего асфальта. Мало того, что после ледяного дождя дороги приморской столицы и так очень опасны в плане передвижения, лихач добавил «остроты ощущения».
«Говорят, во Владивостоке пробки. Вообще не ощущаю», — хвастается приморец перед своей пассажиркой, которая в ответ заливается смехом.
Пользователи уверяет, что этому «мажору» всего 19 лет. У комментаторов поступок автомобилиста вызвал шквал ярости и гнева.
«Ждём твоих соплей в прямом эфире»;
«Ощутишь, когда влетишь»;
«Нужно выяснить, кто это, и максимально его прославить»;
«И эта курица на пассажирке пищит сразу, ах, ты мой герой!»;
«Зато как весело, это он перед курочкой своей рисуется. Вон она как радуется»;
«Сейчас позвоню в зоопарк на Садгороде. Пускай все загоны и клетки проверят, две макаки сбежали».
Кроме того, пользователи активно отмечают аккаунт ГИБДД Владивостока, чтобы инспекторы обратили внимание на весельчака и привлекли его к ответственности.
Многие пользователи сразу же вспомнили историю с ещё одним молодым водителем — правда, тот был на «Лексусе», а этот — на «Гелике». Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дело «мальчика на Лексусе» получило широкий общественный резонанс. Он сам похвастался нахальным поведением в социальных сетях, выложив короткое видео, где он сначала притормаживает у большой грязной лужи, а затем прибавляет газ и обливает пешеходов водой.