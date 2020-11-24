Ещё один мальчик на Лексусе? Мажор из Владивостока похвастался, что не ощущает пробок

Юный водитель из Владивостока прославился в социальных сетях благодаря своей наглости и хамству. Водитель решил «объехать пробку» по тротуарам в жилом районе.

Свои подвиги наглец снял на видео — там он въезжает в пешеходную зону — пожилая женщина едва успевает отойти на газон со скользкого обледеневшего асфальта. Мало того, что после ледяного дождя дороги приморской столицы и так очень опасны в плане передвижения, лихач добавил «остроты ощущения». «Говорят, во Владивостоке пробки. Вообще не ощущаю», — хвастается приморец перед своей пассажиркой, которая в ответ заливается смехом. Пользователи уверяет, что этому «мажору» всего 19 лет. У комментаторов поступок автомобилиста вызвал шквал ярости и гнева. «Ждём твоих соплей в прямом эфире»; «Ощутишь, когда влетишь»; «Нужно выяснить, кто это, и максимально его прославить»; «И эта курица на пассажирке пищит сразу, ах, ты мой герой!»; «Зато как весело, это он перед курочкой своей рисуется. Вон она как радуется»; «Сейчас позвоню в зоопарк на Садгороде. Пускай все загоны и клетки проверят, две макаки сбежали». Кроме того, пользователи активно отмечают аккаунт ГИБДД Владивостока, чтобы инспекторы обратили внимание на весельчака и привлекли его к ответственности. Многие пользователи сразу же вспомнили историю с ещё одним молодым водителем — правда, тот был на «Лексусе», а этот — на «Гелике». Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дело «мальчика на Лексусе» получило широкий общественный резонанс. Он сам похвастался нахальным поведением в социальных сетях, выложив короткое видео, где он сначала притормаживает у большой грязной лужи, а затем прибавляет газ и обливает пешеходов водой. Материалы по теме История «мальчика на Лексусе», который глумился над приморцами, получила продолжение Будьте людьми: автомобилист во Владивостоке повторил «подвиг» мальчика на Лексусе