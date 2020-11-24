vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября 2020, 06:14

Published 24 ноября 2020, 06:14

Modified 1 сентября 2022, 04:09

Updated 1 сентября 2022, 04:09

Ещё один мальчик на Лексусе? Мажор из Владивостока похвастался, что не ощущает пробок

24 ноября 2020, 06:14
Юный водитель из Владивостока прославился в социальных сетях благодаря своей наглости и хамству. Водитель решил «объехать пробку» по тротуарам в жилом районе.

Свои подвиги наглец снял на видео — там он въезжает в пешеходную зону — пожилая женщина едва успевает отойти на газон со скользкого обледеневшего асфальта. Мало того, что после ледяного дождя дороги приморской столицы и так очень опасны в плане передвижения, лихач добавил «остроты ощущения».

«Говорят, во Владивостоке пробки. Вообще не ощущаю», — хвастается приморец перед своей пассажиркой, которая в ответ заливается смехом.

Пользователи уверяет, что этому «мажору» всего 19 лет. У комментаторов поступок автомобилиста вызвал шквал ярости и гнева.

«Ждём твоих соплей в прямом эфире»;

«Ощутишь, когда влетишь»;

«Нужно выяснить, кто это, и максимально его прославить»;

«И эта курица на пассажирке пищит сразу, ах, ты мой герой!»;

«Зато как весело, это он перед курочкой своей рисуется. Вон она как радуется»;

«Сейчас позвоню в зоопарк на Садгороде. Пускай все загоны и клетки проверят, две макаки сбежали».

Кроме того, пользователи активно отмечают аккаунт ГИБДД Владивостока, чтобы инспекторы обратили внимание на весельчака и привлекли его к ответственности.

Многие пользователи сразу же вспомнили историю с ещё одним молодым водителем — правда, тот был на «Лексусе», а этот — на «Гелике». Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дело «мальчика на Лексусе» получило широкий общественный резонанс. Он сам похвастался нахальным поведением в социальных сетях, выложив короткое видео, где он сначала притормаживает у большой грязной лужи, а затем прибавляет газ и обливает пешеходов водой.

Материалы по теме
История «мальчика на Лексусе», который глумился над приморцами, получила продолжениеБудьте людьми: автомобилист во Владивостоке повторил «подвиг» мальчика на Лексусе
#Новости#Общество#Владивосток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика