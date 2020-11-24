Православные иконы и редкие книги были похищены в Омске

Posted 24 ноября 2020, 19:17
Published 24 ноября 2020, 19:17
Modified 1 сентября 2022, 04:09
Updated 1 сентября 2022, 04:09
Сообщение о краже поступило в полицию еще в октябре. Жительница Ханты-Мансийска вернулась в свою квартиру в Омске и обнаружила кражу. По ее словам пропало около 80 книг времен СССР, 10 редких книг с дореволюционными штампами, три иконы, а также посуда и техника. Ущерб превысил 245 000 рублей, пишут «Известия».
Женщина рассказала, что примерно год назад переехала в Ханты-Мансийск, а ключи от жилища в Омске оставила соседу. Он в свою очередь, также переехал, оставив ключи своему ранее судимому сыну. По словам правоохранителей, дверь ограбленной квартиры не содержала следов взлома.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.