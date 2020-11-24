Православные иконы и редкие книги были похищены в Омске

Сообщение о краже поступило в полицию еще в октябре. Жительница Ханты-Мансийска вернулась в свою квартиру в Омске и обнаружила кражу. По ее словам пропало около 80 книг времен СССР, 10 редких книг с дореволюционными штампами, три иконы, а также посуда и техника. Ущерб превысил 245 000 рублей, пишут «Известия».