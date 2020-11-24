«Удачи, Анна» — спектакль владивостокского театра показали на фестивале в Москве

Posted 24 ноября 2020, 10:02
Published 24 ноября 2020, 10:02
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
В этом году один из самых престижных театральных форумов в России проходит частично в формате он-лайн.
Показ спектакля из Владивостока состоялся 21 ноября на сцене учебного театра ГИТИСа.
Что показательно, из всех театров Приморского края в этом году в «Серебряном Витязе» принимает участие только театр молодежи.
— Пьеса Аси Волошиной «Анна Франк» была взята нашим театром в работу по итогам фестиваля «Метадрама», который прошел в 2019 году, — рассказал директор театра молодежи Игорь Селезнев. — Именно там молодой режиссер из Санкт-Петербурга Виталий Дьяченко показал наметки, черновик, эскиз своей постановки, и он вызвал у публики огромный интерес. Кроме того, мы решили, что этот материал будет особенно актуальным в год 75-летия Победы.
Напомним, пьеса Аси Волошиной написана по мотивам знаменитого «Дневника Анны Франк» — одного из признанных официально документов — свидетельств против фашизма.
Итоги фестиваля «Серебряный Витязь» будут подведены 29 ноября. Пожелаем нашей «Анне Франк» удачи!