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Posted 24 ноября 2020, 10:02

Published 24 ноября 2020, 10:02

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

«Удачи, Анна» — спектакль владивостокского театра показали на фестивале в Москве

24 ноября 2020, 10:02
Сюжет
Фестивали
Спектакль Приморского краевого театра молодежи «Анна Франк» принимает участие в XVIII международном театральном фестивале «Серебряный Витязь» в Москве.

В этом году один из самых престижных театральных форумов в России проходит частично в формате он-лайн.

Показ спектакля из Владивостока состоялся 21 ноября на сцене учебного театра ГИТИСа.

Что показательно, из всех театров Приморского края в этом году в «Серебряном Витязе» принимает участие только театр молодежи.

— Пьеса Аси Волошиной «Анна Франк» была взята нашим театром в работу по итогам фестиваля «Метадрама», который прошел в 2019 году, — рассказал директор театра молодежи Игорь Селезнев. — Именно там молодой режиссер из Санкт-Петербурга Виталий Дьяченко показал наметки, черновик, эскиз своей постановки, и он вызвал у публики огромный интерес. Кроме того, мы решили, что этот материал будет особенно актуальным в год 75-летия Победы.

Напомним, пьеса Аси Волошиной написана по мотивам знаменитого «Дневника Анны Франк» — одного из признанных официально документов — свидетельств против фашизма.

Итоги фестиваля «Серебряный Витязь» будут подведены 29 ноября. Пожелаем нашей «Анне Франк» удачи!

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#Новости#Культура#Фестивали#Театр Молодёжи
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