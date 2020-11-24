«Удачи, Анна» — спектакль владивостокского театра показали на фестивале в Москве

— Пьеса Аси Волошиной «Анна Франк» была взята нашим театром в работу по итогам фестиваля «Метадрама», который прошел в 2019 году, — рассказал директор театра молодежи Игорь Селезнев. — Именно там молодой режиссер из Санкт-Петербурга Виталий Дьяченко показал наметки, черновик, эскиз своей постановки, и он вызвал у публики огромный интерес. Кроме того, мы решили, что этот материал будет особенно актуальным в год 75-летия Победы.