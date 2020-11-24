Во Владивостоке открыли новые полевые кухни для пострадавших от ледяного дождя

«У меня тоже несколько дней не было света, я понимаю, что людям холодно и сложно приготовить еду. Я это представляю. Если я могу купить себя газовый баллон, то кто-то другой не имеет такой возможности. Много пожилых людей. Мы помогаем, лично для меня это важно», — отметила волонтёр.