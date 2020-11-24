Во Владивостоке открыли новые полевые кухни для пострадавших от ледяного дождя

Posted 24 ноября 2020, 10:02
Published 24 ноября 2020, 10:02
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Люди начинают собираться у полевой кухни к 10-11 часам. Их встречают волонтёры, который оказывают всю необходимую помощь нуждающимся.
«Работаем третий день. На этой точке — первый, вчера были на другой. Людей немало, желающие хотят получить баллоны газовые, ждут воду. Также здесь предоставляют горячий чай, печенья, кашу — с утра была рисовая, сейчас гречневая с тушёнкой варится. Ещё будет ужин», — рассказала волонтёр, сотрудник молодёжного ресурсного центра Анастасия Деминаук.
Многие граждане ожидают необходимых предметов быта, которые людям выдают на руки — газовые баллоны и питьевая вода — главная «валюта» в Первомайском районе города прямо сейчас. Подвоз осуществляется каждый день, начиная с 14 часов. Для этого приходят люди со всей округи — берут для себя и для своих близких.
Растёт и размер помощи. Если сначала пунктов приёма было 7 в городе, то теперь в два раза больше. И на каждом из них людям помогают волонтёры. Каждый работает, потому что чувствует необходимость помочь своему земляку.
«У меня тоже несколько дней не было света, я понимаю, что людям холодно и сложно приготовить еду. Я это представляю. Если я могу купить себя газовый баллон, то кто-то другой не имеет такой возможности. Много пожилых людей. Мы помогаем, лично для меня это важно», — отметила волонтёр.
И жители чувствуют эту помощь. Для одних полевые кухни — это способ улучшить своё положение, а для других — жизненная необходимость.
«Живём как в блокаде, холод, воды не было — сейчас дали. Полевые кухни и пункты помощи очень помогают. Просто выручают. Горячего нет, чая нет, ничего, у некоторых даже плит не было. Для людей, которые приходят сюда, это реальная помощь. Благодарю начальство», — поделился пенсионер Николай Киреев.
«Кормят очень хорошо и очень вкусно: котлетки, картошка тушёная, чай, компот — всё очень вкусно. Это очень помогает. Четыре дня мы ели печенье и воду из-под крана, когда ничего не было – мы хоть поели за все эти дни», — рассказали жители.
Много людей находится в палатке МЧС: едят кашу, заряжают свои электроприборы. Часть предпочитает пить чай на свежем воздухе — для них установлена второй пункт выдачи еды. Но большинство строится в очередь, в ожидании привоза газа и воды.
Но тут есть нюанс: несмотря на поддержку, людям, иногда, приходится часами ждать, когда привезут необходимые предметы быта.
«Хотелось бы, чтобы Кожемяко услышал. Организованность по газу — с 12 до 16 часов сидим на улице и всё это время везут. Это ненормально. Вчера сказали привезут в 12 и ровно до 15:45 мы все здесь мёрзли», — поделилась местная жительница Наталья Озерова.
По мнению граждан, необходимо усовершенствовать логистику перевозок товаров необходимости, чтобы не подвергать людей риску заболевания, или указывать точное время подвоза. Это особенно важно, когда показатели заболеваемости COVID-19 в крае бьют новые антирекорды.
Между тем, борьба со стихией продолжается. Специалисты правительства Приморья и аварийных служб в круглосуточном режиме занимаются ликвидацией последствий непогоды.
Напомним, в ночь с 18 на 19 ноября в Приморье прошёл ледяной дождь, который «заморозил» большую часть городской и коммунальной инфраструктуры региона. Тысячи жителей остались без света, воды и тепла в домах. 20 ноября в крае ввели режим ЧС.
Приморский оперштаб продолжает прорабатывать меры по устранению аварий. По словам специалистов, большая часть нарушений будет устранена в течение текущей недели.
Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.