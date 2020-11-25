Горячим питанием в Артёме были обеспечены 25 тысяч человек

Posted 25 ноября 2020, 01:48
Published 25 ноября 2020, 01:48
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Так, с тех пор, как в городе заработали мобильные пункты приема, пункты временного размещения, организации пунктов питания в школах, едой были обеспечены порядка 25 тысяч человек. В их числе 1445 детей, которые получали трёхразовое питание в школах. Здесь родители могут накормить школьников, в домах которых пока не восстановили электроэнергию.
Кроме того, малообеспеченным гражданам, одиноким пожилым людям, инвалидам и многодетным семьям оказывается помощь в виде выдачи портативных газовых печек с комплектом баллонов. Всего за один день выдавалось порядка 500 плит и более 2 тысяч газовых баллонов. Всего с момента введения режима ЧС в Артёме выдано 902 плиты и почти 4 тысячи баллонов.
В городе работают волонтёры. Они развозят горячую еду, доставляют печки тем, кто сам по разным причинам не может их забрать. Помощь на дому получили 27 граждан и семей.
Важно то, что все социальные учреждения работают в обычном режиме. В трёх детсадах есть группы круглосуточного пребывания, но эти группы у родителей̆ пока не востребованы.
Пункты временного размещения со спальными местами наоборот востребованы. Сейчас там размещены 36 человек, в том числе 19 детей.
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