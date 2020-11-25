Горячим питанием в Артёме были обеспечены 25 тысяч человек

Так, с тех пор, как в городе заработали мобильные пункты приема, пункты временного размещения, организации пунктов питания в школах, едой были обеспечены порядка 25 тысяч человек. В их числе 1445 детей, которые получали трёхразовое питание в школах. Здесь родители могут накормить школьников, в домах которых пока не восстановили электроэнергию.