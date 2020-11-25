Опрос: 89% жителей России соблюдают масочный режим

Posted 25 ноября 2020, 14:40
Published 25 ноября 2020, 14:40
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Один процент со своей позицией не определился.
Телеграм-канал Мейстер пишет, что согласно имеющейся информации, в рядах ковид-диссидентов остались лишь убежденные протестанты, всегда и всем недовольные. Демонстративное отсутствие масок для этих людей — повод акцентировать внимание на своей «инаковатости», устроив скандал на ровном месте.
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