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Posted 25 ноября 2020, 14:40

Published 25 ноября 2020, 14:40

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Опрос: 89% жителей России соблюдают масочный режим

Опрос: 89% жителей России соблюдают масочный режим

25 ноября 2020, 14:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi
ВЦИОМ провел опрос, установив, что восемьдесят девять процентов населения России соблюдают масочный режим, а восемьдесят семь процентов социальную дистанцию в полтора-два метра в общественных местах. Вместе с тем, против — десять процентов и двенадцать процентов соответственно.

Один процент со своей позицией не определился.

Телеграм-канал Мейстер пишет, что согласно имеющейся информации, в рядах ковид-диссидентов остались лишь убежденные протестанты, всегда и всем недовольные. Демонстративное отсутствие масок для этих людей — повод акцентировать внимание на своей «инаковатости», устроив скандал на ровном месте.

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