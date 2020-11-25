Опрос: 89% жителей России соблюдают масочный режим

ВЦИОМ провел опрос, установив, что восемьдесят девять процентов населения России соблюдают масочный режим, а восемьдесят семь процентов социальную дистанцию в полтора-два метра в общественных местах. Вместе с тем, против — десять процентов и двенадцать процентов соответственно.

Один процент со своей позицией не определился. Телеграм-канал Мейстер пишет, что согласно имеющейся информации, в рядах ковид-диссидентов остались лишь убежденные протестанты, всегда и всем недовольные. Демонстративное отсутствие масок для этих людей — повод акцентировать внимание на своей «инаковатости», устроив скандал на ровном месте.