Партию ценного деликатеса пытались продать в Приморье

Posted 26 ноября 2020, 15:06
Published 26 ноября 2020, 15:06
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, в июне прошлого года двое жителей дальневосточной столицы разместили в Интернете объявление о продаже чёрной икры амурского осетра.
В апреле текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли у продавцов ценный деликатес. Икра была расфасована в банки, которые лежали в багажнике машины, припаркованной на проспекте 100-летия Владивостоку.
В отношении местных жителей было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3.1 ст. 258.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих в видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).
Ведётся следствие. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Уссурийске сотрудники полиции во время проверочных мероприятий изъяли партию морепродуктов сомнительного происхождения. Красную икру продавали в одном из торговых павильонов на улице Пролетарской без сопроводительных документов и необходимой маркировки.