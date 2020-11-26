Партию ценного деликатеса пытались продать в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Уссурийске сотрудники полиции во время проверочных мероприятий изъяли партию морепродуктов сомнительного происхождения. Красную икру продавали в одном из торговых павильонов на улице Пролетарской без сопроводительных документов и необходимой маркировки.