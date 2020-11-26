Собирается пробка в сторону центра: автомобилисты устроили ДТП во Владивостоке

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На улице Постышева, по направлению к центру, два автомобиля устроили ДТП. По словам очевидцев, на этом месте уже образуется пробка — к слову, с утра многие дороги города были сильно загружены.