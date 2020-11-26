Собирается пробка в сторону центра: автомобилисты устроили ДТП во Владивостоке

Posted 26 ноября 2020, 02:52
Published 26 ноября 2020, 02:52
Modified 1 сентября 2022, 04:10
Updated 1 сентября 2022, 04:10
Причиной ДТП, как пишет очевидец в паблике «Экипажи ДПС», стало то, что Honda Fit Shuttle перестроился в Subaru.
В комментариях удивились тому, как такое могло произойти.
«Зачем такие маневры делать? Не танковый же биатлон…»;
«Какая-то дичь. И дорога чистая, как он ехал-то там?»;
«Соблюдать дистанцию? Не слышали».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке во дворе дома по улице Черняховского произошло жуткое ДТП с участием пяти машин.
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