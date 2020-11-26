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Posted 26 ноября 2020, 02:52

Published 26 ноября 2020, 02:52

Modified 1 сентября 2022, 04:10

Updated 1 сентября 2022, 04:10

Собирается пробка в сторону центра: автомобилисты устроили ДТП во Владивостоке

26 ноября 2020, 02:52
Сюжет
Происшествие
На улице Постышева, по направлению к центру, два автомобиля устроили ДТП. По словам очевидцев, на этом месте уже образуется пробка — к слову, с утра многие дороги города были сильно загружены.

Причиной ДТП, как пишет очевидец в паблике «Экипажи ДПС», стало то, что Honda Fit Shuttle перестроился в Subaru.

В комментариях удивились тому, как такое могло произойти.

«Зачем такие маневры делать? Не танковый же биатлон…»;

«Какая-то дичь. И дорога чистая, как он ехал-то там?»;

«Соблюдать дистанцию? Не слышали».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке во дворе дома по улице Черняховского произошло жуткое ДТП с участием пяти машин.

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