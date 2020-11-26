vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2020, 13:47

Published 26 ноября 2020, 13:47

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

В Москве ограничения из-за коронавируса будут действовать до середины января

26 ноября 2020, 13:47
Власти Москвы приняли решение не снимать ограничения, введенные в городе, до 15 января 2021 года. Введенные меры направлены на противодействие распространения COVID-19.

Как сообщает RT, такое заявление мэр Москвы Сергей Собянин сделал в своем блоге.

В частности, по-прежнему сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Также оставаться дома и беречь свое здоровье рекомендуется лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Кроме того, московские предприятия и организации должны позаботиться о том, чтобы организовать дистанционный режим работы для 30% и более своих сотрудников.

Как сообщает мэр столицы, ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной, поэтому говорить о снижении роста заболеваемости еще рано. Однако в последние дни наблюдается снижение динамики роста госпитализаций.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика