В Москве ограничения из-за коронавируса будут действовать до середины января

Posted 26 ноября 2020, 13:47
Published 26 ноября 2020, 13:47
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
В частности, по-прежнему сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Также оставаться дома и беречь свое здоровье рекомендуется лицам, страдающим хроническими заболеваниями.
Кроме того, московские предприятия и организации должны позаботиться о том, чтобы организовать дистанционный режим работы для 30% и более своих сотрудников.
Как сообщает мэр столицы, ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной, поэтому говорить о снижении роста заболеваемости еще рано. Однако в последние дни наблюдается снижение динамики роста госпитализаций.