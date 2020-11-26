В Тюмени штраф за отсутствие маски получил пассажир маршрутки

Posted 26 ноября 2020, 19:51
Published 26 ноября 2020, 19:51
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Как сообщает megatyumen.ru, местный житель нарушил правила режима повышенной готовности, действующие в Тюменской области, согласно которым в транспорте и прочих общественных местах необходимо находиться в маске для защиты органов дыхания.
Как постановил суд, в октябре тюменец совершил поездку в общественном транспорте, не используя средство индивидуальной защиты, за что ему был выписан штраф в размере 1000 рублей.