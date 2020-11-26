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Posted 26 ноября 2020, 19:51

Published 26 ноября 2020, 19:51

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

В Тюмени штраф за отсутствие маски получил пассажир маршрутки

В Тюмени штраф за отсутствие маски получил пассажир маршрутки

26 ноября 2020, 19:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Тюмени штраф получил мужчина, находящийся в салоне маршрутного такси без гигиенической маски.

Как сообщает megatyumen.ru, местный житель нарушил правила режима повышенной готовности, действующие в Тюменской области, согласно которым в транспорте и прочих общественных местах необходимо находиться в маске для защиты органов дыхания.

Как постановил суд, в октябре тюменец совершил поездку в общественном транспорте, не используя средство индивидуальной защиты, за что ему был выписан штраф в размере 1000 рублей.

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