Подходит сзади: «ледовый маньяк» объявился во Владивостоке

«Вчера в 9:30 я шла по улице Светланской чуть дальше Авангарда. За мной шёл мужчина и ещё много людей. Я почувствовала толчок в спину и, естественно, на скользкой дорожке упала. Люди, проходившие мимо, и милый мужчина, который, видимо, посчитал, что я медленно хожу, не помогли ни встать, ничего. Упала я на колени. К вечеру одно колено отекло и посинело. Поехали в травмпункт. Там при разговоре с травматологом я рассказала, что произошло и как, на что мне сказали, что я не первая с такой историей, что уже обращались женщины, которых подтолкнули на льду. Милые дамы, будьте очень осторожны! Я, слава богу, отделалась сильными ушибами и гематомой, а кто-то и переломами!», - предупреждает автор поста.