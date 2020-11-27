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Posted 27 ноября 2020, 14:55

Published 27 ноября 2020, 14:55

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Подходит сзади: «ледовый маньяк» объявился во Владивостоке

Подходит сзади: «ледовый маньяк» объявился во Владивостоке

27 ноября 2020, 14:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В социальных сетях Владивостока появилась история о странном человеке. Местные жители уже прозвали его «ледовый маньяк». Сообщается, что мужчина специально толкает на скользком льду женщин так, чтобы они упали. Нередко такие ситуации заканчиваются получением травм.

На странице популярного Instagram-паблика vdk.nadzor к пользователям соцсетей обратилась жительница Владивостока.

«Вчера в 9:30 я шла по улице Светланской чуть дальше Авангарда. За мной шёл мужчина и ещё много людей. Я почувствовала толчок в спину и, естественно, на скользкой дорожке упала. Люди, проходившие мимо, и милый мужчина, который, видимо, посчитал, что я медленно хожу, не помогли ни встать, ничего. Упала я на колени. К вечеру одно колено отекло и посинело. Поехали в травмпункт. Там при разговоре с травматологом я рассказала, что произошло и как, на что мне сказали, что я не первая с такой историей, что уже обращались женщины, которых подтолкнули на льду. Милые дамы, будьте очень осторожны! Я, слава богу, отделалась сильными ушибами и гематомой, а кто-то и переломами!», - предупреждает автор поста.

Пользователи соцсетей единодушно обрушили свой гнев на неизвестного мужчину. Некоторые подписчики в комментариях подтвердили слова девушки.

«Ледовый маньяк!»,

«Мне в “травме” то же самое сказали!»,

«Даже встать не помогли! С вами то же самое случится, и будете валяться на дороге, никто вам руки не подаст!»,

«Не люди, а звери»,

«Страшно…»,

«Я лучше дома посижу», - написали приморцы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что, как отметил главный синоптик Приморья Борис Кубай, 19 ноября на край обрушилась небывалая стихия, в результате удара которой толщина обледенения проводов и деревьев в Приморье достигла аномальных значений. По словам главы Примгидромета, ничего подобного в Приморье не наблюдалось последние 30 лет. Из-за непогоды более 170 тысяч приморцев остались без электричества. Дороги города превратились в каток. Больше всего пострадали от последствий стихии Владивосток и Артём.

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