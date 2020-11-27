Подходит сзади: «ледовый маньяк» объявился во Владивостоке

Posted 27 ноября 2020, 14:55
Published 27 ноября 2020, 14:55
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
На странице популярного Instagram-паблика vdk.nadzor к пользователям соцсетей обратилась жительница Владивостока.
«Вчера в 9:30 я шла по улице Светланской чуть дальше Авангарда. За мной шёл мужчина и ещё много людей. Я почувствовала толчок в спину и, естественно, на скользкой дорожке упала. Люди, проходившие мимо, и милый мужчина, который, видимо, посчитал, что я медленно хожу, не помогли ни встать, ничего. Упала я на колени. К вечеру одно колено отекло и посинело. Поехали в травмпункт. Там при разговоре с травматологом я рассказала, что произошло и как, на что мне сказали, что я не первая с такой историей, что уже обращались женщины, которых подтолкнули на льду. Милые дамы, будьте очень осторожны! Я, слава богу, отделалась сильными ушибами и гематомой, а кто-то и переломами!», - предупреждает автор поста.
Пользователи соцсетей единодушно обрушили свой гнев на неизвестного мужчину. Некоторые подписчики в комментариях подтвердили слова девушки.
«Ледовый маньяк!»,
«Мне в “травме” то же самое сказали!»,
«Даже встать не помогли! С вами то же самое случится, и будете валяться на дороге, никто вам руки не подаст!»,
«Не люди, а звери»,
«Страшно…»,
«Я лучше дома посижу», - написали приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что, как отметил главный синоптик Приморья Борис Кубай, 19 ноября на край обрушилась небывалая стихия, в результате удара которой толщина обледенения проводов и деревьев в Приморье достигла аномальных значений. По словам главы Примгидромета, ничего подобного в Приморье не наблюдалось последние 30 лет. Из-за непогоды более 170 тысяч приморцев остались без электричества. Дороги города превратились в каток. Больше всего пострадали от последствий стихии Владивосток и Артём.