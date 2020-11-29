Гороскоп на 30 ноября: Тельцов пригласят на встречу, а Львам полезна активность

Posted 29 ноября 2020, 07:30
Published 29 ноября 2020, 07:30
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
ОВНЫ с удовольствием займутся напряжённой интеллектуальной деятельностью, поучаствуют в разного рода состязаниях: приятно убедиться, что вы по-прежнему в превосходной форме! Некоторые ваши взгляды могут шокировать окружающих — тем не менее, подстраиваться под чужое мнение не стоит!
ТЕЛЬЦАМ много пользы принесёт обращение к опыту профессионалов. Вероятны важные телефонные звонки, приглашения на различные встречи. Обнаружив, что у вас есть свободное время, родственники с энтузиазмом привлекут вас к решению своих проблем.
БЛИЗНЕЦЫ могут сегодня приобрести ценный опыт в избранной области. Усиливается ваша способность влиять на окружающих при помощи слова и личного примера. На работе изменения не только желательны, но и необходимы.
У РАКОВ вероятно изменение служебного положения или сферы приложения сил. Не отказывайтесь от предложения о совместной деятельности. В заботах о здоровье от вас требуется вспомнить, что такое настойчивость.
ЛЬВАМ, работая с информацией, следует быть повышенно внимательными, иначе дело может принять нежелательный оборот. Есть шанс многое понять, сделать в этот период что-то полезное. Активные действия положительно отразятся на всех аспектах вашей жизни!
Новый вид отдыха принесет удачу ДЕВАМ. Многие соберутся совершить путешествие с целью расширения кругозора или поддержания отношений в «рабочей форме». Ваше умение говорить искренние комплименты порадует как мужчин, так и женщин.
Этот день принесет многим ВЕСАМ испытания в области чувств. Для некоторых пришло наконец время разобраться с накопившимися делами, хотя это может потребовать немало времени и нервов. Но лучше не перетаскивать эти дела в новый год.
СКОРПИОНЫ, сегодняшняя встреча может перерасти в серьёзные отношения. Многие, правда, не готовы к принятию на себя такой ответственности. Особенный успех обещается в коллективных мероприятиях, дающих простор для полёта фантазии и организаторского таланта.
СТРЕЛЬЦЫ, сегодня многие люди эмоционально взбудоражены, и именно вы способны сохранить в команде доверительную атмосферу. Настаивайте на том, чтобы люди брали на себя ответственность и сами принимали судьбоносные решения.
КОЗЕРОГАМ можно посоветовать заняться развитием скрытых способностей, на которые они обращают до обидного мало внимания. Удачный день для встреч с друзьями, обмена мнениями, выбора направления общего движения.
У ВОДОЛЕЕВ в деловой сфере заметных результатов не предвидится, и, тем не менее, возможно поступление денег из нового источника. Необходимость действовать по чужому сценарию вызовет возмущение. Успех тесно связан с индивидуальным творчеством.
Перемены в жизни родственников отразятся на некоторых РЫБАХ. Зато в профессиональной сфере вы уверены в себе и прекрасно ориентируетесь в сложившихся обстоятельствах. Прекрасный день для того, чтобы напомнить о себе людям, от которых многое зависит.