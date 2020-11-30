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Posted 30 ноября 2020, 09:27

Published 30 ноября 2020, 09:27

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

«Наживаются на теме ЧС»: прокуратура Владивостока рассказала о новом обмане аферистов

30 ноября 2020, 09:27
Сюжет
ЧС
Во Владивостоке появились мошенники, которые эксплуатируют актуальную сейчас тему — ЧС во Владивостоке. Они звонят горожанам и предлагают помощь в подготовке документов для получения единовременной материальной помощи в условиях режима ЧС.

Как рассказали в краевой прокуратуре, под этим предлогом неизвестные пытаются выведать личные данные граждан: информацию о паспорте, ФИО и другие персональные данные.

Между тем, отмечают специалисты, администрация Владивостока не принимала решения об оказании единовременной материальной помощи горожанам, и тем более не собирала о них персональных данных.

Таким образом, сотрудники профильных ведомств уверены, что все звонки и письма такого рода — дело рук мошенников.

«Уточнить информацию о предоставлении мер поддержки гражданам можно на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru или по телефону 2-614-470», — добавили в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что полиция Хасанского района рассказала, что в последнее время мошенники активизировались на их территории. Так, в ноябре неизвестные позвонили жителю посёлка Славянка, представились сотрудниками банка и полиции и убедили его перевести на счёт крупную сумму денег. Сейчас полиция проводит расследование по данному делу.

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#Новости#Владивосток#ЧС#Происшествие#Режим ЧС
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