«Наживаются на теме ЧС»: прокуратура Владивостока рассказала о новом обмане аферистов

Posted 30 ноября 2020, 09:27
Published 30 ноября 2020, 09:27
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
Как рассказали в краевой прокуратуре, под этим предлогом неизвестные пытаются выведать личные данные граждан: информацию о паспорте, ФИО и другие персональные данные.
Между тем, отмечают специалисты, администрация Владивостока не принимала решения об оказании единовременной материальной помощи горожанам, и тем более не собирала о них персональных данных.
Таким образом, сотрудники профильных ведомств уверены, что все звонки и письма такого рода — дело рук мошенников.
«Уточнить информацию о предоставлении мер поддержки гражданам можно на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru или по телефону 2-614-470», — добавили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что полиция Хасанского района рассказала, что в последнее время мошенники активизировались на их территории. Так, в ноябре неизвестные позвонили жителю посёлка Славянка, представились сотрудниками банка и полиции и убедили его перевести на счёт крупную сумму денег. Сейчас полиция проводит расследование по данному делу.