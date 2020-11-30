«Наживаются на теме ЧС»: прокуратура Владивостока рассказала о новом обмане аферистов

Ранее «Восток-Медиа» писало, что полиция Хасанского района рассказала, что в последнее время мошенники активизировались на их территории. Так, в ноябре неизвестные позвонили жителю посёлка Славянка, представились сотрудниками банка и полиции и убедили его перевести на счёт крупную сумму денег. Сейчас полиция проводит расследование по данному делу.