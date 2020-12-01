Российских губернаторов призвали сделать 31 декабря выходным днём

«Тридцать первое декабря россияне должны быть дома со своей семьей, вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми», — объяснил член Общественной палаты.