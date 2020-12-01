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Posted 1 декабря 2020, 07:15

Published 1 декабря 2020, 07:15

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Российских губернаторов призвали сделать 31 декабря выходным днём

1 декабря 2020, 07:15
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НИ
Глава партии «Трезвая Россия» и член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к главам российских регионов. Он попросил губернаторов объявить 31 декабря выходным днём.

Как пишут «Новые известия», лидер фракции заявил о том, что более 85% россиян поддерживает данную инициативу.

Хамзаев отметил, что в прошлом году более 15 регионов поддержали эту идею.

«Тридцать первое декабря россияне должны быть дома со своей семьей, вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми», — объяснил член Общественной палаты.

Отметим, что ранее с подобным законопроектом выступила партия ЛДПР — инициативу в Госдуме отклонили с большинством голосов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 31 декабря в России в 2021 году объявлено выходным днём — соответствующее постановление подписал в пятницу, 16 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

#Новости#Россия#Власть#НИ
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