Российских губернаторов призвали сделать 31 декабря выходным днём

Posted 1 декабря 2020, 07:15
Published 1 декабря 2020, 07:15
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как пишут «Новые известия», лидер фракции заявил о том, что более 85% россиян поддерживает данную инициативу.
Хамзаев отметил, что в прошлом году более 15 регионов поддержали эту идею.
«Тридцать первое декабря россияне должны быть дома со своей семьей, вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми», — объяснил член Общественной палаты.
Отметим, что ранее с подобным законопроектом выступила партия ЛДПР — инициативу в Госдуме отклонили с большинством голосов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 31 декабря в России в 2021 году объявлено выходным днём — соответствующее постановление подписал в пятницу, 16 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.