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Posted 1 декабря 2020, 17:49

Published 1 декабря 2020, 17:49

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

В Тюмени водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия

1 декабря 2020, 17:49
30 ноября в 15 часов дня на улице Ленина, около дома № 37, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель неизвестного автомобиля сбил мужчину и скрылся с места аварии. Сейчас нарушителя разыскивают сотрудники ГИБДД.

Как сообщает megatyumen.ru, пострадавший пешеход получил травму головы.

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