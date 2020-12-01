В Тюмени водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия

30 ноября в 15 часов дня на улице Ленина, около дома № 37, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель неизвестного автомобиля сбил мужчину и скрылся с места аварии. Сейчас нарушителя разыскивают сотрудники ГИБДД.

Как сообщает megatyumen.ru, пострадавший пешеход получил травму головы.