Ожидаются оттепели: синоптики озвучили прогноз на выходные

Posted 2 декабря 2020, 07:39
Published 2 декабря 2020, 07:39
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Как рассказали специалисты, минимальная температура воздуха повысится. Морозы ослабеют уже в субботу, около -10… -20 градусов ожидается по краю и от -3 до -9 — на побережье.
Днём около 0… -7 градусов, на юге местами возможны оттепели до слабоположительных значений. При этом на севере края может пойти снег, но небольшой.
В воскресенье температура повысится на 4-5 градусов в сравнении с субботой.
Во Владивостоке также будет достаточно солнечно и спокойно. Днём воздух прогреется от ноля до +2 градусов. В воскресенье станет ещё теплее.