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Posted 2 декабря 2020, 07:39

Published 2 декабря 2020, 07:39

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Ожидаются оттепели: синоптики озвучили прогноз на выходные

2 декабря 2020, 07:39
Сюжет
Погода
В ближайшие выходные в Приморье ожидается потепление. По словам синоптиков Примгидромета, уже 5 декабря зимние морозы ненадолго покинут край.

Как рассказали специалисты, минимальная температура воздуха повысится. Морозы ослабеют уже в субботу, около -10… -20 градусов ожидается по краю и от -3 до -9 — на побережье.

Днём около 0… -7 градусов, на юге местами возможны оттепели до слабоположительных значений. При этом на севере края может пойти снег, но небольшой.

В воскресенье температура повысится на 4-5 градусов в сравнении с субботой.

Во Владивостоке также будет достаточно солнечно и спокойно. Днём воздух прогреется от ноля до +2 градусов. В воскресенье станет ещё теплее.

#Новости#Общество#Погода
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