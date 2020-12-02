vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря 2020, 07:44

Published 2 декабря 2020, 07:44

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Всё из-за дамочки: житель Владивостока признался в нехорошем

Всё из-за дамочки: житель Владивостока признался в нехорошем

2 декабря 2020, 07:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
ДТП
Житель Владивостока честно признался в паблике dps.control в том, что сильно задел и поцарапал чужую машину.

«Владелец серого приуса. На парковке я поцарапал твою машину, уходя от ДТП с дамочкой, любящей погонять. Думал, что просто задел ухом, пока не увидел небольшую полосу на своей машине. Свяжись, возмещу расходы», — написал водитель.

В комментариях многие оценили такой жест. Однако, нашлись и скептики.

«Редкость прямо! Молодец!»;

«Понимает, что если что, бумеранг его догонит»;

«Думал он! То есть, даже не вышел посмотреть, а просто продолжил ехать!»;

«Большая нынче редкость. Респект тебе, дорогой человек»;

«Раскаявшийся разбойник. Грешит и откупается».

Ранее «Восток-Медиа» писало, как житель Владивостока рассказал о том, что стукнул автомобиль, когда объезжал пробку в районе улицы Приходько по встречной полосе. Он отметил, что раскаивается в своем поступке, а также спрашивает, не слишком ли сильным оказался удар.

Материалы по теме
Буйная мадама: жительница Владивостока покусала полицейскогоОдна мадама уже попалась: приморцев предупреждают о новой беде на дорогах — фотоЖенщины любят хулиганов: житель Владивостока разыскивает незнакомку на Фите
#Новости#Общество#Владивосток#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика