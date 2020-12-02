Всё из-за дамочки: житель Владивостока признался в нехорошем

Posted 2 декабря 2020, 07:44
Published 2 декабря 2020, 07:44
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
«Владелец серого приуса. На парковке я поцарапал твою машину, уходя от ДТП с дамочкой, любящей погонять. Думал, что просто задел ухом, пока не увидел небольшую полосу на своей машине. Свяжись, возмещу расходы», — написал водитель.
В комментариях многие оценили такой жест. Однако, нашлись и скептики.
«Редкость прямо! Молодец!»;
«Понимает, что если что, бумеранг его догонит»;
«Думал он! То есть, даже не вышел посмотреть, а просто продолжил ехать!»;
«Большая нынче редкость. Респект тебе, дорогой человек»;
«Раскаявшийся разбойник. Грешит и откупается».
Ранее «Восток-Медиа» писало, как житель Владивостока рассказал о том, что стукнул автомобиль, когда объезжал пробку в районе улицы Приходько по встречной полосе. Он отметил, что раскаивается в своем поступке, а также спрашивает, не слишком ли сильным оказался удар.