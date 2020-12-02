Всё из-за дамочки: житель Владивостока признался в нехорошем

Ранее «Восток-Медиа» писало, как житель Владивостока рассказал о том, что стукнул автомобиль, когда объезжал пробку в районе улицы Приходько по встречной полосе. Он отметил, что раскаивается в своем поступке, а также спрашивает, не слишком ли сильным оказался удар.