«Утопят машины»: видео, снятое на реке в Приморье, всколыхнуло соцсети

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что подлёдная рыбалка закончилась неприятностями для двух мужчин, приехавших с удочками на море недалеко от Владивостока. Рыболовы попытались припарковать свои автомобили на неокрепшем льду, который не выдержал веса машин. В результате оба авто оказались в воде. Выбраться из ледового плена самостоятельно они не смогли.