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Posted 3 декабря 2020, 09:18

Published 3 декабря 2020, 09:18

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

«Утопят машины»: видео, снятое на реке в Приморье, всколыхнуло соцсети

3 декабря 2020, 09:18
Жители Приморья продолжают рисковать жизнью, выходя на неокрепший лёд, едва образовавшийся на местных водоёмах.

Некоторые жители края оказались настолько суровы и бесстрашны, что отваживаются прокатиться по замерзающей водной глади на своих автомобилях.

Так, на странице популярного Instagram-паблика primorye_online появилось видео, снятое в районе реки Раздольной (Суйфун). На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости движется по льду. Также в объектив камеры попали несколько человек, которые, судя по всему, решили порыбачить.

«УАЗик пошёл, легковушка пошла, 10 сантиметров лёд. Чувствую, пацаны приедут куда-нибудь сегодня», - говорит человек, снявший видео.

«Ради свежей рыбы ничего не жалко. Ладно с этим железом (автомобилем), подумайте о себе и о тех, кто ждёт вас дома», - предупреждает автор поста.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на случившееся:

«Слабоумие и килограмм свежей рыбы»,

«Экстрим»,

«Утопят свои машины»,

«Так и лезут на лёд», - сокрушаются приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что подлёдная рыбалка закончилась неприятностями для двух мужчин, приехавших с удочками на море недалеко от Владивостока. Рыболовы попытались припарковать свои автомобили на неокрепшем льду, который не выдержал веса машин. В результате оба авто оказались в воде. Выбраться из ледового плена самостоятельно они не смогли.

Вместе с тем, спасатели уже неоднократно напоминали приморцам, что сезон подлёдного лова ещё не наступил, и попытки приблизить это время часто оканчиваются трагически.

#Новости#Общество
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