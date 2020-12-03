«Утопят машины»: видео, снятое на реке в Приморье, всколыхнуло соцсети

Posted 3 декабря 2020, 09:18
Published 3 декабря 2020, 09:18
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Некоторые жители края оказались настолько суровы и бесстрашны, что отваживаются прокатиться по замерзающей водной глади на своих автомобилях.
Так, на странице популярного Instagram-паблика primorye_online появилось видео, снятое в районе реки Раздольной (Суйфун). На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости движется по льду. Также в объектив камеры попали несколько человек, которые, судя по всему, решили порыбачить.
«УАЗик пошёл, легковушка пошла, 10 сантиметров лёд. Чувствую, пацаны приедут куда-нибудь сегодня», - говорит человек, снявший видео.
«Ради свежей рыбы ничего не жалко. Ладно с этим железом (автомобилем), подумайте о себе и о тех, кто ждёт вас дома», - предупреждает автор поста.
Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на случившееся:
«Слабоумие и килограмм свежей рыбы»,
«Экстрим»,
«Утопят свои машины»,
«Так и лезут на лёд», - сокрушаются приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что подлёдная рыбалка закончилась неприятностями для двух мужчин, приехавших с удочками на море недалеко от Владивостока. Рыболовы попытались припарковать свои автомобили на неокрепшем льду, который не выдержал веса машин. В результате оба авто оказались в воде. Выбраться из ледового плена самостоятельно они не смогли.
Вместе с тем, спасатели уже неоднократно напоминали приморцам, что сезон подлёдного лова ещё не наступил, и попытки приблизить это время часто оканчиваются трагически.