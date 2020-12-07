ГИБДД напоминает детям и взрослым: переходя дорогу, нужно убедиться в безопасности

Posted 7 декабря 2020, 06:53
Published 7 декабря 2020, 06:53
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Нередко на дороге возникают ситуации, когда пешеход, будучи уверенным в своём праве, ступает на зебру слишком резко, не заботясь о том, остановились машины или нет. В памятке говорится, что такие действия опасны, и, несмотря на то, что правила ясно говорят о правоте пешехода на «зебре», излишняя уверенность может стоить человеку здоровья, а то и жизни. Водители не всегда могут вовремя заметить пешехода на краю тротуара — из-за недостаточного освещения, ослепления встречными фарами в темноте, запаркованности обочин. Роковую роль может сыграть и внезапность появления пешехода на дороге — как известно, автомобиль просто не может мгновенно остановиться, даже если он движется на скорости всего 40 километров в час.
Родители должны внушить своим детям, что дорога всегда остаётся опасным местом, и следует строго соблюдать правила, чтобы не оказаться жертвой ДТП. Так, необходимо переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на зелёный сигнал светофора там, где они есть. Однако кроме сигнала светофора нужно также обращать внимание на дорожную ситуацию — и не бросаться под колёса транспорта, если очевидно, что автомобиль не успеет затормозить.
Профилактику дорожного травматизма инспекторы ведут в соответствии с государственной программой Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы.