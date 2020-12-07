ГИБДД напоминает детям и взрослым: переходя дорогу, нужно убедиться в безопасности

Нередко на дороге возникают ситуации, когда пешеход, будучи уверенным в своём праве, ступает на зебру слишком резко, не заботясь о том, остановились машины или нет. В памятке говорится, что такие действия опасны, и, несмотря на то, что правила ясно говорят о правоте пешехода на «зебре», излишняя уверенность может стоить человеку здоровья, а то и жизни. Водители не всегда могут вовремя заметить пешехода на краю тротуара — из-за недостаточного освещения, ослепления встречными фарами в темноте, запаркованности обочин. Роковую роль может сыграть и внезапность появления пешехода на дороге — как известно, автомобиль просто не может мгновенно остановиться, даже если он движется на скорости всего 40 километров в час.