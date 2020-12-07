В Башкирии по факту гибели трех подростков возбудили уголовное дело

Posted 7 декабря 2020, 15:35
Published 7 декабря 2020, 15:35
Modified 17 августа 2022, 09:15
Updated 17 августа 2022, 09:15
По информации iz.ru, двое госпитализированных подростков все еще в тяжелом состоянии. При этом один из них находится в реанимации. В МЧС региона заявили, что семьи пострадавших и погибших подростков проходят психологическую реабилитацию.
Глава Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков отметил, что причиной смертельного ДТП стали бесхозные лошади на автомобильной дороге. По его словам, райадминистрация пытается решить этот вопрос на протяжении двух лет.
В настоящее время полиция устанавливает владельцев лошадей и автомобиля. Также правоохранители выясняют, как 16-летний парень оказался за рулем машины.