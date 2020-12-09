«Мстит женщинам»: приморский психолог сообщила о возможных мотивах «ледового маньяка»

«Понятно, что человек травмирован – скорее всего, касательно отношений со своей матерью. За что и мстит женщинам: приносит им боль, наносит вред. Конечно, здесь трудно говорить определённо, не зная всей ситуации и не понимая истинных мотивов мужчины, но по его поступкам похоже, что человек находится в состоянии ребёнка. Возможно, в последнее время в его жизни произошло нечто такое, что напомнило о детской травме и спровоцировало на такие поступки. Такое проявление могло актуализироваться из-за стрессовой ситуации, в которой мужчина находился в ближайшем прошлом. Если сотрудникам полиции удастся найти этого человека, хорошо бы сделать экспертизу, чтобы проверить, в норме ли его психическое состояние», - считает эксперт.