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Posted 9 декабря 2020, 09:27

Published 9 декабря 2020, 09:27

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Мстит женщинам»: приморский психолог сообщила о возможных мотивах «ледового маньяка»

«Мстит женщинам»: приморский психолог сообщила о возможных мотивах «ледового маньяка»

9 декабря 2020, 09:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Мужчина, специально толкающий женщин и девушек на льду во Владивостоке, мог получить психологическую травму в детстве из-за отношений с собственной матерью, и теперь мстит всему слабому полу.

Такое предположение в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» высказала известный семейный и детский психолог, психотерапевт Эльвира Полянская.

«Понятно, что человек травмирован – скорее всего, касательно отношений со своей матерью. За что и мстит женщинам: приносит им боль, наносит вред. Конечно, здесь трудно говорить определённо, не зная всей ситуации и не понимая истинных мотивов мужчины, но по его поступкам похоже, что человек находится в состоянии ребёнка. Возможно, в последнее время в его жизни произошло нечто такое, что напомнило о детской травме и спровоцировало на такие поступки. Такое проявление могло актуализироваться из-за стрессовой ситуации, в которой мужчина находился в ближайшем прошлом. Если сотрудникам полиции удастся найти этого человека, хорошо бы сделать экспертизу, чтобы проверить, в норме ли его психическое состояние», - считает эксперт.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что уже несколько жительниц дальневосточной столицы пожаловались в соцсетях на действия неизвестного мужчины, которого местные жители прозвали «ледовый маньяк». По словам девушек, молодой человек специально толкал их на льду, образовавшемся на улицах города в результате непогоды 19 ноября, так, чтобы они упали. Некоторые представительницы прекрасного пола рассказали, что получили травмы, и им пришлось обратиться за помощью к медикам.

А вот в полицию пострадавшие жительницы Владивостока, судя по всему, обращаться не стали. Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, в настоящее время заявлений по данным фактам в ведомстве не зарегистрировано. Вместе с тем, стражи порядка рекомендуют гражданам незамедлительно сообщать о противоправных деяниях в дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку по телефону: 8(423)249-00-04 или 02/ с мобильного 102.

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#Новости#Общество#Эксклюзив
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