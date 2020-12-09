«Обращений не было»: полиция — про «ледового маньяка» во Владивостоке

Posted 9 декабря 2020, 05:45
Published 9 декабря 2020, 05:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Пока что понятно мало — один это человек или разные хулиганы. С какой целью незнакомец это совершает, и происходит ли что-то подобное на самом деле.
В полиции корреспонденту «Восток-Медиа» рассказали о том, что по подобному вопросу не зафиксировано ни одного обращения.
В целом, это можно понять — доказать подобные действия и то, что они совершаются с умыслом, достаточно сложно. Особенно, учитывая сложную ледовую обстановку в городе после прошедшего 19–20 ноября ледяного дождя.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что от действий агрессивного незнакомца несколько девушек уже пострадало в конце ноября. Через пару недель появились сообщения о новых случаях с «ледовым маньяком».