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Posted 9 декабря 2020, 05:45

Published 9 декабря 2020, 05:45

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Обращений не было»: полиция — про «ледового маньяка» во Владивостоке

«Обращений не было»: полиция — про «ледового маньяка» во Владивостоке

9 декабря 2020, 05:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В социальных сетях участились рассказы о так называемом «ледовом маньяке». Девушки жалуются на незнакомца, который толкнул их на дороге. По словам пострадавших, мужчина выбирает наиболее скользкие участки дороги, а дальше либо толкает прохожих, либо ставит подножку.

Пока что понятно мало — один это человек или разные хулиганы. С какой целью незнакомец это совершает, и происходит ли что-то подобное на самом деле.

В полиции корреспонденту «Восток-Медиа» рассказали о том, что по подобному вопросу не зафиксировано ни одного обращения.

В целом, это можно понять — доказать подобные действия и то, что они совершаются с умыслом, достаточно сложно. Особенно, учитывая сложную ледовую обстановку в городе после прошедшего 19–20 ноября ледяного дождя.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что от действий агрессивного незнакомца несколько девушек уже пострадало в конце ноября. Через пару недель появились сообщения о новых случаях с «ледовым маньяком».

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#Новости#Владивосток
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