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Posted 9 декабря 2020, 04:16

Published 9 декабря 2020, 04:16

Modified 1 сентября 2022, 04:12

Updated 1 сентября 2022, 04:12

Три жителя Владивостока обманывали иностранцев по очень сложной схеме

9 декабря 2020, 04:16
Сюжет
Мошенничество
Полиция Приморья пресекла действия преступной группы из Владивостока, которая специализировалась на обмане иностранцев.

Отмечается, что офицеры Росгвардии оказали силовую поддержку полиции края. В ведомстве объяснили схему действий злоумышленников. Один из мужчин делал вид, что уронил прозрачный пакет с деньгами, и уходил. За ним, как правило, шёл сообщник — он предлагал жертве поделить между собой пятитысячные купюры, а для этого отойти в безлюдное место.

Далее к ним подходил первый участник аферы — якобы тот, что потерял деньги. Он начинал убеждать, что узнает свои купюры по характерным признакам, и просил продемонстрировать всю наличность. В итоге один из «проверяющих» незаметно похищал часть денег жертвы. Оставшиеся купюры возвращали потерпевшему, а участник обмана признавался в том, что именно он нашёл сверток с деньгами и «мирился» с потерявшим банкноты.

По такой схеме трое жителей приморской столицы обманули четырёх иностранцев. Общий ущерб потерпевших превысил 70 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Один из них заключен под стражу, двое других находятся под подпиской о невыезде. Сейчас продолжается расследование уголовных дел.

В случаях, если кто-либо пострадал от действий данных лиц или располагает какой-либо информацией об их противоправной деятельности, полиция предлагает обращаться в полицию по телефонам: (423)295 07 78, 89089950778, 8(423)221 49 09 либо в дежурную часть УМВД России по Приморскому краю 8(423)249 04 91.

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#Новости#Мошенничество#Происшествие
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