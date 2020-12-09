Три жителя Владивостока обманывали иностранцев по очень сложной схеме

Далее к ним подходил первый участник аферы — якобы тот, что потерял деньги. Он начинал убеждать, что узнает свои купюры по характерным признакам, и просил продемонстрировать всю наличность. В итоге один из «проверяющих» незаметно похищал часть денег жертвы. Оставшиеся купюры возвращали потерпевшему, а участник обмана признавался в том, что именно он нашёл сверток с деньгами и «мирился» с потерявшим банкноты.