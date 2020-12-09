Взять винил бесплатно приглашает владивостокцев картинная галерея

— А если у вас есть виниловые пластинки, которые вы уже давно не слушаете, приносите их к нам. Они обязательно найдут своих новых любящих хозяев! Приносить можно в любой день с 10 до 18 часов, — говорит директор выставочных залов Сергей Соловьев.