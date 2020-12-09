Взять винил бесплатно приглашает владивостокцев картинная галерея

Posted 9 декабря 2020, 02:00
Published 9 декабря 2020, 02:00
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
И вот перед финисажем в рамках выставки «Говорящие машины» (6+) Владивостокский городской клуб филофонистов «Меломан» проводит благотворительную акцию — бесплатную раздачу виниловых пластинок.
Каждый, кто придет в выставочные залы в субботу 12 декабря с 15.00 до 18.00, сможет выбрать пластинки для своей коллекции абсолютно бесплатно (но количество дисков в одни руки ограничено).
— А если у вас есть виниловые пластинки, которые вы уже давно не слушаете, приносите их к нам. Они обязательно найдут своих новых любящих хозяев! Приносить можно в любой день с 10 до 18 часов, — говорит директор выставочных залов Сергей Соловьев.
Также в субботу помимо благотворительной акции посетителей ожидает экскурсия и увлекательный рассказ об истории создания и эволюции механических звуковоспроизводящих устройств — говорящих машин.
Обращаем ваше внимание, что вход на площадки галереи допускается при наличии средств индивидуальной защиты (медицинская маска).