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Posted 9 декабря 2020, 02:00

Published 9 декабря 2020, 02:00

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Взять винил бесплатно приглашает владивостокцев картинная галерея

9 декабря 2020, 02:00
В залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте завершает свою работу выставка старинной звуковоспроизводящей техники — патефонов начала и середины XX века из частной коллекции Николая Григорьевича Сухомлинова.

И вот перед финисажем в рамках выставки «Говорящие машины» (6+) Владивостокский городской клуб филофонистов «Меломан» проводит благотворительную акцию — бесплатную раздачу виниловых пластинок.

Каждый, кто придет в выставочные залы в субботу 12 декабря с 15.00 до 18.00, сможет выбрать пластинки для своей коллекции абсолютно бесплатно (но количество дисков в одни руки ограничено).

— А если у вас есть виниловые пластинки, которые вы уже давно не слушаете, приносите их к нам. Они обязательно найдут своих новых любящих хозяев! Приносить можно в любой день с 10 до 18 часов, — говорит директор выставочных залов Сергей Соловьев.

Также в субботу помимо благотворительной акции посетителей ожидает экскурсия и увлекательный рассказ об истории создания и эволюции механических звуковоспроизводящих устройств — говорящих машин.

Обращаем ваше внимание, что вход на площадки галереи допускается при наличии средств индивидуальной защиты (медицинская маска).

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#Новости#Культура#Приморская государственная картинная галерея#Выставки
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