Люди не должны от этого страдать — Путин про последствия ледяного циклона в Приморье

Posted 10 декабря 2020, 04:05
Published 10 декабря 2020, 04:05
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В частности, глава Минстроя и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что в плане снабжения края электричеством, теплом и водой министерство владеет ситуацией в онлайн-режиме. Поэтому, в любых, даже самых сложных, ситуациях, есть время принять меры оперативно — как это произошло в Приморье.
«Здесь совместно с Министерством энергетики, с МЧС, совместно с Россетями и регионами была организована работа по доставке источников бесперебойного питания, и фактически холодное водоснабжение было восстановлено за счёт дизель-генераторов к 21 ноября, теплоснабжение — к 24 ноября», — обозначил министр.
Он добавил, что в целом ликвидация последствий циклона завершилась 4 декабря — сейчас специалисты устраняют отдельные сложные проблемы.
Министр ГО и ЧС Владимир Зиничев, в свою очередь, отметил, что группировка сил РСЧС, которая помогала ликвидировать последствия ледяной стихии, составила более 2,5 тысячи человек и 800 единиц техники.
«Для энергоснабжения и обогрева социально значимых объектов, пунктов временного размещения, а также научно-образовательного комплекса „Приморский океанариум“ из резерва МЧС России выделен 31 резервный источник питания, 16 тепловых пушек», — обозначил Владимир Зиничев.
Также он отметил, что в крае развернули 30 пунктов обогрева и питания, была организована работа 12 ПВР, в трёх из которых размещалось 65 человек, в том числе 23 ребёнка.
Глава министерства отметил, что сейчас жизнеобеспечение приморцев удалось восстановить в полном объеме.
В ответ Владимир Путин подчеркнул, что в крае работают небольшие сетевые компании, которые оказались очень уязвимы перед напором прошедшего циклона.
«Не хватает ресурсов, чтобы оперативно и в нужном объёме отреагировать на происходящие природные явления или, не дай бог, техногенного характера. Надо сформулировать предложения — люди же не должны от этого страдать, экономика не должна страдать. Подумайте, пожалуйста, и эти предложения сделайте», — обратился Путин к руководству федерального правительства.