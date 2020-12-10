Люди не должны от этого страдать — Путин про последствия ледяного циклона в Приморье

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В рамках совещания с членами правительства РФ Владимир Путин обратил особое внимание на состояние электроэнергетики и инфраструктуры в Приморье после прошедшего 19–20 ноября ледяного циклона.

В частности, глава Минстроя и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что в плане снабжения края электричеством, теплом и водой министерство владеет ситуацией в онлайн-режиме. Поэтому, в любых, даже самых сложных, ситуациях, есть время принять меры оперативно — как это произошло в Приморье. «Здесь совместно с Министерством энергетики, с МЧС, совместно с Россетями и регионами была организована работа по доставке источников бесперебойного питания, и фактически холодное водоснабжение было восстановлено за счёт дизель-генераторов к 21 ноября, теплоснабжение — к 24 ноября», — обозначил министр. Он добавил, что в целом ликвидация последствий циклона завершилась 4 декабря — сейчас специалисты устраняют отдельные сложные проблемы. Министр ГО и ЧС Владимир Зиничев, в свою очередь, отметил, что группировка сил РСЧС, которая помогала ликвидировать последствия ледяной стихии, составила более 2,5 тысячи человек и 800 единиц техники. «Для энергоснабжения и обогрева социально значимых объектов, пунктов временного размещения, а также научно-образовательного комплекса „Приморский океанариум“ из резерва МЧС России выделен 31 резервный источник питания, 16 тепловых пушек», — обозначил Владимир Зиничев. Также он отметил, что в крае развернули 30 пунктов обогрева и питания, была организована работа 12 ПВР, в трёх из которых размещалось 65 человек, в том числе 23 ребёнка. Глава министерства отметил, что сейчас жизнеобеспечение приморцев удалось восстановить в полном объеме. В ответ Владимир Путин подчеркнул, что в крае работают небольшие сетевые компании, которые оказались очень уязвимы перед напором прошедшего циклона. «Не хватает ресурсов, чтобы оперативно и в нужном объёме отреагировать на происходящие природные явления или, не дай бог, техногенного характера. Надо сформулировать предложения — люди же не должны от этого страдать, экономика не должна страдать. Подумайте, пожалуйста, и эти предложения сделайте», — обратился Путин к руководству федерального правительства. Материалы по теме Олег Кожемяко: важно, как люди проявили себя в ледяной шторм Сумма ущерба от ледяного циклона в Приморье превысила миллиард рублей Особенно меня интересует: Путин обратил внимание на ситуацию в Приморье