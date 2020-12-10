«С половым органом обращаться не умеют»: житель Владивостока разочаровался в массаже

«Как по мне, с половым органом они обращаться не умеют. А танцуют неплохо. И вообще, да, реально без интима. Но только если девушка сама не захочет. Парни занимались с ними сексом, а я не стал. Кстати, совсем стремно не было. Не знаю, как это работает», — поделился на условиях анонимности молодой человек.