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Posted 10 декабря 2020, 06:11

Published 10 декабря 2020, 06:11

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

«С половым органом обращаться не умеют»: житель Владивостока разочаровался в массаже

10 декабря 2020, 06:11
Сюжет
Девушка
Житель Владивостока анонимно рассказал о своих впечатлениях о походе в массажный салон для мужчин. Молодой человек отметил, что он разочаровался в умении массажисток обращаться с мужским половым органом.

В столице Дальнего Востока очень распространены услуги по расслабляющему массажу для мужчин. Обычно, его оказывают девушки в полуобнаженном виде, массируя важный мужской орган и доводя клиента до, как они называют, «релакса». В народе просто — до оргазма.

Житель Владивостока не так давно сходил в один из таких салонов и поделился своими впечатлениями от процедуры. По его словам, несмотря на полученный "релакс", в таком виде массажа он разочаровался.

Так, он рассказал, что с ним в компании было несколько молодых людей и они одновременно пошли к разным массажисткам в один салон.

«Как по мне, с половым органом они обращаться не умеют. А танцуют неплохо. И вообще, да, реально без интима. Но только если девушка сама не захочет. Парни занимались с ними сексом, а я не стал. Кстати, совсем стремно не было. Не знаю, как это работает», — поделился на условиях анонимности молодой человек.

Несмотря на плохое обращение с органом «разрядку» он все же получил. Молодой человек без стеснения поделился впечатлениями после получения того самого «релакса» от рук массажистки.

«Это было очень круто! Разрядка жесткая. Даже в голове все перевернулось. Почувствовал, как стал уверенным в себе и стал понимать, как общаться с такими красотками», — добавил парень.

Напомним, что ранее «Восток-Медиа» писал о обширности и разнообразности массажных услуг, которые предоставляются мужчинам дальневосточной столицы. Программы совершенно разные и на любой вкус: получить экспресс-релакс можно, как за 2,5 тысячи рублей, в который будет входить минимум классического массажа, обнаженная девушка и один «релакс», так и 13,5 тысяч с полным «набором» в виде двух обнаженных мастеров, коктейль и скольжением женских форм по телу.

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