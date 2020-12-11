БСК планирует построить жилой комплекс для своих сотрудников в Стерлитамаке

Posted 11 декабря 2020, 11:36
Published 11 декабря 2020, 11:36
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
Гендиректор организации Эдуард Давыдов обратился в администрацию города с просьбой выделить землю для строительства жилого комплекса. Скорее всего, под застройку власти города отдадут часть экологически чистого района “Прибрежный”, который находится на берегу реки Ольховки. Как сообщает mkset, администрация Стерлитамака поддержала инициативу БСК о строительстве, выразив надежду, что вместе с появлением новых домов на карте этого района появится и новая, развитая инфраструктура.
На данный момент запланирована постройка 12 домов разной этажности. Помимо жилых домов, для сотрудников компании будут построены все необходимые социальные объекты – детский сад, школа, зоны отдыха, спортивные площадки. Также сюда планируется пустить общественный транспорт, поэтому в проекте есть и остановки.
“В БСК сегодня трудится свыше 9 тысяч сотрудников, и мы заинтересованы как в сохранении кадров, так и в привлечении новых. Жилье для рабочих – это важная часть программы, реализация которой повысит благосостояние нашего коллектива”, – подчеркнул важность обеспечения сотрудников жильем Эдуард Давыдов.
Он объяснил, что все сотрудники компании смогут приобрести жилье на выгодных условиях. В дальнейших планах БСК – расширение производства и пополнение штата специалистов. А возведение жилого комплекса для сотрудников обеспечит стабильность их работы, повысит лояльность и заинтересованность в общем деле.
Жилищная программа БСК предназначена для работников предприятия, у которых нет собственного жилья. Также программа должна помочь тем сотрудникам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и тем, кто планирует переехать в Стерлитамак. Такие граждане получат квартиры в долгосрочную беспроцентную рассрочку. Часть жилых помещений составит маневренный фонд.
В 2021 году жилищную программу отправят на обсуждение совету директоров, а затем начнется строительство. Планируется, что программа будет действовать до 2030 года.