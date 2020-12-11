БСК планирует построить жилой комплекс для своих сотрудников в Стерлитамаке

Гендиректор организации Эдуард Давыдов обратился в администрацию города с просьбой выделить землю для строительства жилого комплекса. Скорее всего, под застройку власти города отдадут часть экологически чистого района “Прибрежный”, который находится на берегу реки Ольховки. Как сообщает mkset, администрация Стерлитамака поддержала инициативу БСК о строительстве, выразив надежду, что вместе с появлением новых домов на карте этого района появится и новая, развитая инфраструктура.