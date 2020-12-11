Отрезанные от Большой Земли: жители арктических посёлков оказались на грани выживания

«Чиновники говорят сегодня очень много о развитии арктических регионов. Но вот только говорят они о добыче полезных ископаемых. А про людей просто забыли! Если в Арктике власть видит только вахту, то пусть тогда переселяет людей. Потому, что жить так, как живут сегодня эти люди, невозможно. У нас в очереди на переселение стоят 11 000 семей. Очередь не двигается уже 10 лет», - рассказывает депутат.