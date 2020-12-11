Отрезанные от Большой Земли: жители арктических посёлков оказались на грани выживания

Posted 11 декабря 2020, 12:26
Published 11 декабря 2020, 12:26
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Северяне отрезаны от «Большой Земли» бездорожьем и больше всего на свете боятся пустых полок в магазинах, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на Vostok.Today.
Редакция информационного агентства опубликовала выдержки из письма советского и российского ученого, доктора социологических наук, Почётного полярника РФ, почётного гражданина Среднеколымского улуса, академика Российской Академии естественных наук Ульяны Винокуровой. В своём обращении, направленном в адрес властей Якутии, она приводит шокирующие сведения.
«Замена ранее действовавшей нормы «государственный заказ» на «задание» изменила суть правовой гарантии продовольственной безопасности населения Якутской Арктики. Полумеры муниципалитетов по регулированию торговых надбавок не сдерживают выжимания денег у населения. Не зря говорят о геноциде цен в Арктике, что означает питаться людскою бедой. Якутоптторг поддерживает продуктами нищее население в долг. Ввиду удаленности закупленные продукты доставляются через год, просроченными», - пишет Ульяна Винокурова.
Факты, которые предала огласке доктор наук, не укладываются в голове у людей, живущих в XXI веке. Так, по её словам, в магазинах, расположенных в отдалённых сёлах, нет запаса продуктов, отсутствует детское питание, цены «зашкаливают», и порой жители этих населённых пунктов находятся буквально на грани голода.
«В большинстве удалённых сел отсутствуют не только стратегический запас продовольствия, но и продукты повседневного питания, в некоторых селах нет ни магазинов, ни торговых точек. Нет установленного запаса продуктов по январь месяц. Нет детского питания. Не контролируется произвольность цен на продукты госзадания. Так, в с. Тумат Усть-Янского улуса 30 шт. яиц стоят 1200 рублей, в Саккырыре колбаса вареная – 900 р. за 1 кг, . в с. Хонуу 1 кг картофеля – 380 р. Есть «блокадные» улусы, у которых нет речного транспорта, удаленные от межулусных перевалочных баз, внутриулусных дорог и открытие зимников ежегодно отодвигается в более поздние сроки», - рассказывает академик.
Ульяна Винокурова отмечает, что так же плохо дела обстоят и на Колыме. Страшный сон местных жителей – отсутствие завоза продуктов и лекарств, однако так часто случается. Так, в настоящее время в поселке Эвенск почти закончились морковь и свёкла, подходят к концу запасы картофеля.
Дорога, связывавшая жителей арктических посёлков с цивилизацией, так называемый зимник, – заброшена, и её ремонт региональными властями не планируется.
Депутат Госсовета Якутии Юрий Григорьев считает происходящее возмутительным. По мнению народного избранника, такая ситуация недопустима:
«Я бываю в наших якутских, арктических поселках. Всегда возвращаюсь с тяжелым сердцем. Знаете, там люди прямо дома в фанерных ящиках выращивают картошку – на рассаду. Чтобы потом посадить эту картошку в теплицах. Потому что картошки очень хочется. А вырастить там картошку – почти нереально. Цены заоблачные. От 200 до 380 рублей за кило. Это я про обычный картофель. А молодая картошка, если уж ее завозят, стоит как самый экзотический фрукт», - говорит парламентарий.
Юрий Григорьев подчёркивает, что жители посёлков оказались брошенными на произвол судьбы. От Якутска до арктической зоны билет на самолет в одну сторону стоит 35 тысяч рублей, и привезти продукты самостоятельно люди просто не могут, а субсидировать перелёты, строить жильё, дороги и объекты инфраструктуры власти, похоже, не собираются, аргументируя это отсутствием средств.
«Чиновники говорят сегодня очень много о развитии арктических регионов. Но вот только говорят они о добыче полезных ископаемых. А про людей просто забыли! Если в Арктике власть видит только вахту, то пусть тогда переселяет людей. Потому, что жить так, как живут сегодня эти люди, невозможно. У нас в очереди на переселение стоят 11 000 семей. Очередь не двигается уже 10 лет», - рассказывает депутат.
Также авторы материала напомнили, что после принятых летом текущего года поправок в закон, касающийся жилищных субсидий для северян, переселение жителей полузаброшенных колымских поселков на материк стало практически невозможным.