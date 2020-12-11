Психолог прокомментировала выбранные американцами два цвета 2021 года

Posted 11 декабря 2020, 16:19
Published 11 декабря 2020, 16:19
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
Булгакова отметила, что ярко желтый (оттенок палитры 13-0647) является очень позитивным цветом, а глубокий серый (17-5104) помогает умиротворению. Таким образом, сочетание этих двух цветов создает определенный баланс, пишет iz.ru.
По словам психолога, цветотерапия – действенный метод, помогающий достигать равновесия и внутренней гармонии.
В свою очередь, директор Pantone Леатрис Эйсман, заявила, что выбранное институтом сочетание цветов вселяет стойкость и надежду.