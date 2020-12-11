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Posted 11 декабря 2020, 16:19

Published 11 декабря 2020, 16:19

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

Психолог прокомментировала выбранные американцами два цвета 2021 года

11 декабря 2020, 16:19
Психолог Анастасия Булгакова прокомментировала выбранные институтом цвета компании Pantone краски для следующего года.

Булгакова отметила, что ярко желтый (оттенок палитры 13-0647) является очень позитивным цветом, а глубокий серый (17-5104) помогает умиротворению. Таким образом, сочетание этих двух цветов создает определенный баланс, пишет iz.ru.

По словам психолога, цветотерапия – действенный метод, помогающий достигать равновесия и внутренней гармонии.

В свою очередь, директор Pantone Леатрис Эйсман, заявила, что выбранное институтом сочетание цветов вселяет стойкость и надежду.

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