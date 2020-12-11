В мире уже более 70 млн человек заразились коронавирусом

Posted 11 декабря 2020, 16:22
Published 11 декабря 2020, 16:22
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Как сообщает сайт iz.ru, лидерами по числу заболевших остаются Соединенные Штаты – более 16 млн человек. Второе место за Индией – почти 10 млн. В Бразилии выявлено свыше 6,7 случаев заражения.
Наша страна находится на 4 месте – более 2,5 млн заболевших. Замыкает пятерку Франция, перешедшая уровень в 2,3 млн заразившихся.
Аналитики сообщают, что за время пандемии в мире умерли 1 587 413 пациентов с подтвержденным COVID. Число выздоровевших превысило 49 млн.