Конституция России поможет отрегулировать аграрные отношения в стране

Posted 12 декабря 2020, 07:57
Published 12 декабря 2020, 07:57
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Дополнение в Конституцию РФ пункта о совместном ведении Федерации и регионов вопросами сельского хозяйства, не только выстраивает единую систему управления в аграрной сфере, но и дает возможность совершенствовать, обновлять и систематизировать аграрное законодательство. Это, по мнению народного избранника, подчеркивает значимость развития аграрного производства, и указывает на пристальное внимание федерального центра к вопросам развития аграрного сектора.
«Для нас же, региональных депутатов, эта поправка позволит более четко координировать нашу работу с федеральными коллегами и следовать выбранному курсу аграрной реформы. Вместе мы сможем полностью обеспечить продовольственную безопасность страны абсолютно по всем показателям, возродить российское село и вернуть крестьянскому труду заслуженное почетное место в ряду востребованных и престижных профессий», — отметил Александр Петухов.
Вопросы развития сельского хозяйства особенно актуальны для Приморского края, где аграрный сектор — один из главных в развитии региональной экономики.