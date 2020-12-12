Конституция России поможет отрегулировать аграрные отношения в стране

Дополнение в Конституцию РФ пункта о совместном ведении Федерации и регионов вопросами сельского хозяйства, не только выстраивает единую систему управления в аграрной сфере, но и дает возможность совершенствовать, обновлять и систематизировать аграрное законодательство. Это, по мнению народного избранника, подчеркивает значимость развития аграрного производства, и указывает на пристальное внимание федерального центра к вопросам развития аграрного сектора.