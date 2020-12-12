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Posted 12 декабря 2020, 07:57

Published 12 декабря 2020, 07:57

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Конституция России поможет отрегулировать аграрные отношения в стране

12 декабря 2020, 07:57
Сюжет
Сельское хозяйство
2020 год стал особенным для приморцев и всех россиян — в Основной закон России были внесены важные поправки, которые во многом определят дальнейшее развитие страны. Как отметил депутат Заксобрания Приморья Александр Петухов, изменения призваны улучшить ситуацию практически во всех сферах жизни нашего общества.

Дополнение в Конституцию РФ пункта о совместном ведении Федерации и регионов вопросами сельского хозяйства, не только выстраивает единую систему управления в аграрной сфере, но и дает возможность совершенствовать, обновлять и систематизировать аграрное законодательство. Это, по мнению народного избранника, подчеркивает значимость развития аграрного производства, и указывает на пристальное внимание федерального центра к вопросам развития аграрного сектора.

«Для нас же, региональных депутатов, эта поправка позволит более четко координировать нашу работу с федеральными коллегами и следовать выбранному курсу аграрной реформы. Вместе мы сможем полностью обеспечить продовольственную безопасность страны абсолютно по всем показателям, возродить российское село и вернуть крестьянскому труду заслуженное почетное место в ряду востребованных и престижных профессий», — отметил Александр Петухов.

Вопросы развития сельского хозяйства особенно актуальны для Приморского края, где аграрный сектор — один из главных в развитии региональной экономики.

#Новости#Сельское хозяйство#Депутат#Власть#День Конституции
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