vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря 2020, 07:02

Published 13 декабря 2020, 07:02

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

А на «Сурфа» или «Крузака» лучше клюёт? В Приморье утопили «машину под лям»

13 декабря 2020, 07:02
Сюжет
Происшествие
Toyota Surf провалился на тонком льду и ушёл под воду в Приморском крае. Горе-рыбаки в итоге забрались на крышу тонувшей машины.

Инцидент, как рассказали очевидцы в соцсетях, случился в районе Тавричанки сегодня, 13 декабря. Наблюдатели говорят, что, к счастью, обошлось без жертв — рыбакам помогли выбраться из западни. А вот какое будущее ждёт автомобиль, пока сказать сложно. Возможно его удастся вытащить, как «Хонду», которую достали из льда силой трёх автомобилей.

А вот у пользователей соцсетей в их обожании комментировать подобные происшествия и удивляться упорству рыбаков — масса впечатлений от увиденного. Вот, что они пишут: ⠀

  • «А на что лучше клюет, на сурфа или на крузака? подскажите?»;
  • «Они бы еще на БТРе на тонкий лёд заперлись»;
  • «Вот у меня такой вопрос — они это делают специально что ли? Каждый год десятками. Ну ладно бы какая-нибудь блондинка затупила, педали перепутала, в телефон засмотрелась, селфи делала. Ну тонут-то матёрые рыбаки, у них чешуя рыбья уже в позвоночном столбе. Может это забава такая? И вроде жалко бывает, щас любая корча под миллион стоит, или гибнет когда человек, трагедия вроде? Однозначно трагедия»;
  • «Навага услышит, навага придет, навага нас непременно спасёт»;
  • «Штраф 500 тысяч за загрязнение акватории! Тогда начнут думать»;
  • «Я фанат зимней рыбалки, но машину ставлю на берегу и иду пешком, таща все на санках и имея с собой верёвку. Сейчас лёд только для пеших 10-15 см. Но, думаю, лентяи не переведутся и будут тонуть»;
  • «По синему морю, к зелёной земле плыву я на белом своём сурфе. На белом своём сурфе. На белом своём сурфе»;
  • «Вывод такой — люди живут хорошо. Бедный человек не полезет топить машину под лям, такое вот развлечение у них — утопил одну, пошёл за другой»;
  • «Сколько за цену сурфа можно было рыбы купить»;
  • «Скоро в тавричанке кладбище машин будет».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как накануне рыбаки оказались в огненной ловушке в районе Петровки.

Материалы по теме
Два «японца» и «американец» вытащили вмёрзшую в лед машину в ПриморьеПосейдон и Гефест в битве за навагу: в Приморье рыбаки оказались в огненной ловушке
#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика