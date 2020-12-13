А на «Сурфа» или «Крузака» лучше клюёт? В Приморье утопили «машину под лям»

Posted 13 декабря 2020, 07:02
Published 13 декабря 2020, 07:02
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Инцидент, как рассказали очевидцы в соцсетях, случился в районе Тавричанки сегодня, 13 декабря. Наблюдатели говорят, что, к счастью, обошлось без жертв — рыбакам помогли выбраться из западни. А вот какое будущее ждёт автомобиль, пока сказать сложно. Возможно его удастся вытащить, как «Хонду», которую достали из льда силой трёх автомобилей.
А вот у пользователей соцсетей в их обожании комментировать подобные происшествия и удивляться упорству рыбаков — масса впечатлений от увиденного. Вот, что они пишут: ⠀
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как накануне рыбаки оказались в огненной ловушке в районе Петровки.