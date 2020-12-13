А на «Сурфа» или «Крузака» лучше клюёт? В Приморье утопили «машину под лям»

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Toyota Surf провалился на тонком льду и ушёл под воду в Приморском крае. Горе-рыбаки в итоге забрались на крышу тонувшей машины.

Инцидент, как рассказали очевидцы в соцсетях, случился в районе Тавричанки сегодня, 13 декабря. Наблюдатели говорят, что, к счастью, обошлось без жертв — рыбакам помогли выбраться из западни. А вот какое будущее ждёт автомобиль, пока сказать сложно. Возможно его удастся вытащить, как «Хонду», которую достали из льда силой трёх автомобилей. А вот у пользователей соцсетей в их обожании комментировать подобные происшествия и удивляться упорству рыбаков — масса впечатлений от увиденного. Вот, что они пишут: ⠀ «А на что лучше клюет, на сурфа или на крузака? подскажите?»;

«Они бы еще на БТРе на тонкий лёд заперлись»;

«Вот у меня такой вопрос — они это делают специально что ли? Каждый год десятками. Ну ладно бы какая-нибудь блондинка затупила, педали перепутала, в телефон засмотрелась, селфи делала. Ну тонут-то матёрые рыбаки, у них чешуя рыбья уже в позвоночном столбе. Может это забава такая? И вроде жалко бывает, щас любая корча под миллион стоит, или гибнет когда человек, трагедия вроде? Однозначно трагедия»;

«Навага услышит, навага придет, навага нас непременно спасёт»;

«Штраф 500 тысяч за загрязнение акватории! Тогда начнут думать»;

«Я фанат зимней рыбалки, но машину ставлю на берегу и иду пешком, таща все на санках и имея с собой верёвку. Сейчас лёд только для пеших 10-15 см. Но, думаю, лентяи не переведутся и будут тонуть»;

«По синему морю, к зелёной земле плыву я на белом своём сурфе. На белом своём сурфе. На белом своём сурфе»;

«Вывод такой — люди живут хорошо. Бедный человек не полезет топить машину под лям, такое вот развлечение у них — утопил одну, пошёл за другой»;

«Сколько за цену сурфа можно было рыбы купить»;

«Скоро в тавричанке кладбище машин будет». Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как накануне рыбаки оказались в огненной ловушке в районе Петровки. Материалы по теме Два «японца» и «американец» вытащили вмёрзшую в лед машину в Приморье Посейдон и Гефест в битве за навагу: в Приморье рыбаки оказались в огненной ловушке