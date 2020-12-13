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Posted 13 декабря 2020, 06:11

Published 13 декабря 2020, 06:11

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

Власти китайских городов ввели режим «военного времени» на границе с Приморьем

Власти китайских городов ввели режим «военного времени» на границе с Приморьем

13 декабря 2020, 06:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Коронавирус послужил причиной закрытия китайского города на границе с Россией. Речь идёт о Дуннине, который располагается недалеко от Приморья.

Как пишет ТАСС, в Дуннине появился риск локальной вспышки COVID-19, поэтому власти КНР приостановили транспортное сообщение с населённым пунктом. Теперь никто не может покинуть город до особого распоряжения властей.

Магазинам, рынкам, коммунальным службам дали пять дней на то, чтобы проверить на коронавирус всех сотрудников и отчитаться перед местной администрации об отсутствии инфекции или подтверждённых случаях заражения.

Власти находящихся на границе с Россией городов Суйфэньхэ и Дуннин ввели режим «военного времени». Всё из-за того, что был выявлен один местный случай ковида.

Отметим, что оба города находятся совсем рядом с Приморским краем. До пандемии жители края часто ездили в приграничный Китай.

К слову, в Приморье коронавирус тоже продолжает распространяться. Так, сейчас статистика по краю такова: 24 981 человек заболел, 17 520 пациентов выздоровели, 287 — скончались.

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#Новости#Общество#Китай#COVID-19
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