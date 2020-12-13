Власти китайских городов ввели режим «военного времени» на границе с Приморьем

Posted 13 декабря 2020, 06:11
Published 13 декабря 2020, 06:11
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
Как пишет ТАСС, в Дуннине появился риск локальной вспышки COVID-19, поэтому власти КНР приостановили транспортное сообщение с населённым пунктом. Теперь никто не может покинуть город до особого распоряжения властей.
Магазинам, рынкам, коммунальным службам дали пять дней на то, чтобы проверить на коронавирус всех сотрудников и отчитаться перед местной администрации об отсутствии инфекции или подтверждённых случаях заражения.
Власти находящихся на границе с Россией городов Суйфэньхэ и Дуннин ввели режим «военного времени». Всё из-за того, что был выявлен один местный случай ковида.
Отметим, что оба города находятся совсем рядом с Приморским краем. До пандемии жители края часто ездили в приграничный Китай.
К слову, в Приморье коронавирус тоже продолжает распространяться. Так, сейчас статистика по краю такова: 24 981 человек заболел, 17 520 пациентов выздоровели, 287 — скончались.