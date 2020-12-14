10 тысяч за насилие над приморским полицейским: в резонансном деле поставлена точка

21-летний молодой человек за рулём машины, не имея водительских прав, пытался скрыться от сотрудников полиции на улице Портовая. Когда один из стражей порядка просунул руку через окно в салон авто, где сидел нарушитель, чтобы выключить зажигание, парень резко нажал на газ. Машина поехала, таща за собой находящегося в оконном проеме водительской двери сотрудника полиции. Проехав таким образом около 70 метров, автомобиль наконец остановился.