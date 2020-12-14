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Posted 14 декабря 2020, 11:36

Published 14 декабря 2020, 11:36

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

10 тысяч за насилие над приморским полицейским: в резонансном деле поставлена точка

14 декабря 2020, 11:36
Сюжет
Происшествие
В Приморье водитель без прав, протащивший несколько десятков метров зажатого в окне автомобиля полицейского, отделался штрафом. За насилие над представителем власти молодой человек заплатит 10 тысяч рублей.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, резонансная история, напоминающая сюжет голливудского боевика, случилась в сентябре текущего года в посёлке Посьет Хасанского района края.

21-летний молодой человек за рулём машины, не имея водительских прав, пытался скрыться от сотрудников полиции на улице Портовая. Когда один из стражей порядка просунул руку через окно в салон авто, где сидел нарушитель, чтобы выключить зажигание, парень резко нажал на газ. Машина поехала, таща за собой находящегося в оконном проеме водительской двери сотрудника полиции. Проехав таким образом около 70 метров, автомобиль наконец остановился.

После случившегося в отношении приморца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Накануне суд назначил молодому человеку штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в городе Артёме неадекватный приморец трижды ударил ногой по ноге представителя власти.

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#Новости#Происшествие
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