10 тысяч за насилие над приморским полицейским: в резонансном деле поставлена точка

Posted 14 декабря 2020, 11:36
Published 14 декабря 2020, 11:36
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, резонансная история, напоминающая сюжет голливудского боевика, случилась в сентябре текущего года в посёлке Посьет Хасанского района края.
21-летний молодой человек за рулём машины, не имея водительских прав, пытался скрыться от сотрудников полиции на улице Портовая. Когда один из стражей порядка просунул руку через окно в салон авто, где сидел нарушитель, чтобы выключить зажигание, парень резко нажал на газ. Машина поехала, таща за собой находящегося в оконном проеме водительской двери сотрудника полиции. Проехав таким образом около 70 метров, автомобиль наконец остановился.
После случившегося в отношении приморца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Накануне суд назначил молодому человеку штраф в размере 10 тысяч рублей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в городе Артёме неадекватный приморец трижды ударил ногой по ноге представителя власти.