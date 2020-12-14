Врачам и фельдшерам из Арсеньева приморские депутаты утвердили новую меру поддержки

Как отметила депутат Юлия Толмачева, теперь врачи и фельдшеры географического центра края будут иметь право на подъемные — 1 миллион и 500 тысяч соответственно. Главное условие, которое позволит претендовать на получение выплат — это заключение бессрочного трудового договора или срочного трудового договора на срок не менее пяти лет по основной должности на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса РФ.