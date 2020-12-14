Врачам и фельдшерам из Арсеньева приморские депутаты утвердили новую меру поддержки

Posted 14 декабря 2020, 05:23
Published 14 декабря 2020, 05:23
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
Однако Арсеньев их действие не попадал — количество жителей в этом городе существенно больше, чем положено по программе. Как отметила депутат Законодательного собрания края Юлия Толмачева, сейчас в крае появился дополнительный инструмент для повышения престижа профессии медика и привлечения в край профессионалов.
Поправки в краевой закон приморские депутаты приняли сразу в трех чтениях. Благодаря одобренным изменениям, право на единовременные выплаты при трудоустройстве получили медики из моногородов с население более 50 тысяч человек. В Приморье такой город один — это Арсеньев.
Как отметила депутат Юлия Толмачева, теперь врачи и фельдшеры географического центра края будут иметь право на подъемные — 1 миллион и 500 тысяч соответственно. Главное условие, которое позволит претендовать на получение выплат — это заключение бессрочного трудового договора или срочного трудового договора на срок не менее пяти лет по основной должности на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса РФ.
Программа по привлечение врачей и медперсонала в сельские районы в крае действует с 2012 года. За восемь лет предусмотренными при переезде мерами поддержки воспользовались более 500 медиков.
Практически сразу программа начала пользоваться спросом и для того, чтобы дать большему количество медиков возможность принять участие в программе, власти региона приняли решение повысить возраст тех, кто попадает под ее действие — с 35 до 50 лет. Чуть позже заработала программа «Земский фельдшер».
— Принятые корректировки дадут региону механизм по привлечению врачей и фельдшеров в те районы края, где ощущается сильнейший кадровый голод — например, на север Приморья. В частности, мы можем предполагать, что благодаря поправкам, больница и поликлиника Арсеньева получат новые квалифицированные кадры, — отметила Юлия Толмачева.
Программа рассчитана до 2024 года. По расчетам правительства, на единовременные выплаты медикам потребуется 11 миллионов рублей ежегодно. Всего же до 2024 года из краевого бюджета потребуется 44 миллиона рублей.